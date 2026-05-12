RBC stuft RIO TINTO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 6300 Pence auf "Sector Perform" belassen. Das Projekt La Granja in Peru untermauere den Vorstoß in Richtung großer, langfristiger Kupfervorhaben, schrieb Ben Davis am Dienstag. Es unterstreiche aber gleichzeitig, wie schwierig es künftig werde, mit solchen Projekten Wachstum zu erzielen./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 03:21 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 03:21 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 91,45EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.





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