JEFFERIES stuft TAG IMMOBILIEN AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Buy" belassen. Stephanie Dossmann lobte am Dienstag nach dem Quartalsbericht das robuste Geschäft - trotz leicht gestiegener Leerstände./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 03:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 03:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 14,66EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.