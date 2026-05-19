Ihre wichtigsten Termine
Alle Analysten-Augen auf: PayPal, United Airlines, JPMorgan, Intershop und Puma
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Hornbach, Jahreszahlen
10:00 Uhr, Deutschland: Jungheinrich, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: PNE, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Ottobock, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Covestro, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Wohnen, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Intershop, Hauptversammlung
11:00 Uhr, Deutschland: Ionos, Hauptversammlung
11:00 Uhr, Deutschland: Puma, Hauptversammlung
12:00 Uhr, USA: Home Depot, Q1-Zahlen
12:00 Uhr, Großbritannien: Shell, Hauptversammlung
14:30 Uhr, USA: PayPal, Hauptversammlung
16:00 Uhr, USA: United Airlines, Hauptversammlung
16:00 Uhr, USA: JPMorgan Chase & Co, Hauptversammlung
18:00 Uhr, Niederlande: Euronext, Q1-Zahlen
Konjunkturdaten
01:50 Uhr, Japan: BIP Q1/26
06:30 Uhr, Japan: Industrieproduktion 3/26 (endgültig)
06:30 Uhr, Japan: Kapazitätsauslastung 3/26 (endgültig)
08:00 Uhr, Großbritannien: Arbeitslosenzahlen 3/26
10:00 Uhr, Spanien: Handelsbilanz 3/26
11:00 Uhr, EU: Handeslbilanz 3/26
14:15 Uhr, USA: ADP Beschäftigung
16:00 Uhr, USA: Schwebende Hausverkäufe 4/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 19.05.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:50 JPN Gross Domestic Product Deflator (YoY) 01:50 JPN Bruttoinlandsprodukt annualisiert 01:50 JPN Gross Domestic Product (QoQ) 02:00 EUR G7 Treffen 08:00 GBR Durchschnittsverdienste einschließlich Bonus (3Mo/Jahr) 08:00 USA Fed-Mitglied Waller spricht 08:00 GBR Claimant Count Change 08:00 GBR Employment Change (3M) 08:00 GBR Durchschnittsverdienste ohne Bonus (3Mo/Jahr) 08:00 GBR ILO Unemployment Rate (3M) 08:00 GBR Arbeitslosenquote 10:10 GBR BoE-Mitglied Breeden spricht 14:00 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 14:15 USA ADP Employment Change 4-week average 14:30 CAN BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Monat) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 CAN BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 CAN Consumer Price Index (MoM)
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|12:00
|Webinar
|HSBC: HSBC Daily Trading live
|18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Optionen – die Champions League des Investierens
|18:30
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: Lerne, wie du mit Trading nebenberuflich ein zweites Einkommen aufbauen kannst
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