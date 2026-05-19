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    Ihre wichtigsten Termine

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    Alle Analysten-Augen auf: PayPal, United Airlines, JPMorgan, Intershop und Puma

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Alle Analysten-Augen auf: PayPal, United Airlines, JPMorgan, Intershop und Puma
    Foto: Jeff Chiu/AP/dpa

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Deutschland: Hornbach, Jahreszahlen
    10:00 Uhr, Deutschland: Jungheinrich, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: PNE, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Ottobock, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Covestro, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Wohnen, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Intershop, Hauptversammlung
    11:00 Uhr, Deutschland: Ionos, Hauptversammlung
    11:00 Uhr, Deutschland: Puma, Hauptversammlung
    12:00 Uhr, USA: Home Depot, Q1-Zahlen
    12:00 Uhr, Großbritannien: Shell, Hauptversammlung
    14:30 Uhr, USA: PayPal, Hauptversammlung
    16:00 Uhr, USA: United Airlines, Hauptversammlung
    16:00 Uhr, USA: JPMorgan Chase & Co, Hauptversammlung
    18:00 Uhr, Niederlande: Euronext, Q1-Zahlen

    Konjunkturdaten

    01:50 Uhr, Japan: BIP Q1/26
    06:30 Uhr, Japan: Industrieproduktion 3/26 (endgültig)
    06:30 Uhr, Japan: Kapazitätsauslastung 3/26 (endgültig)
    08:00 Uhr, Großbritannien: Arbeitslosenzahlen 3/26
    10:00 Uhr, Spanien: Handelsbilanz 3/26
    11:00 Uhr, EU: Handeslbilanz 3/26
    14:15 Uhr, USA: ADP Beschäftigung
    16:00 Uhr, USA: Schwebende Hausverkäufe 4/26


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 19.05.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    01:50JapanJPNGross Domestic Product Deflator (YoY)
    01:50JapanJPNBruttoinlandsprodukt annualisiert
    01:50JapanJPNGross Domestic Product (QoQ)
    02:00Euro ZoneEURG7 Treffen
    08:00GroßbritannienGBRDurchschnittsverdienste einschließlich Bonus (3Mo/Jahr)
    08:00USAUSAFed-Mitglied Waller spricht
    08:00GroßbritannienGBRClaimant Count Change
    08:00GroßbritannienGBREmployment Change (3M)
    08:00GroßbritannienGBRDurchschnittsverdienste ohne Bonus (3Mo/Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRILO Unemployment Rate (3M)
    08:00GroßbritannienGBRArbeitslosenquote
    10:10GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Breeden spricht
    14:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    14:15USAUSAADP Employment Change 4-week average
    14:30KanadaCANBoC Kern-Verbraucherpreisindex (Monat)
    14:30KanadaCANVerbraucherpreisindex (Jahr)
    14:30KanadaCANBoC Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr)
    14:30KanadaCANConsumer Price Index (MoM)
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    10:00 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    12:00 WebinarHSBC: HSBC Daily Trading live
    18:00 WebinarWH SelfInvest: Optionen – die Champions League des Investierens
    18:30 WebinarTradersClub24 GmbH: Lerne, wie du mit Trading nebenberuflich ein zweites Einkommen aufbauen kannst
    alle Webinare anzeigen »

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