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    AKTIE IM FOKUS

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    Ionos lassen 30 Euro und 200-Tage-Linie hinter sich

    Für Sie zusammengefasst
    • Ionos stieg intraday um 8,7 Prozent auf 30,50
    • Kurs erstmals seit November 2025 über 30 Euro
    • Nettozahl aktiver Nutzer wuchs um 80 Prozent
    AKTIE IM FOKUS - Ionos lassen 30 Euro und 200-Tage-Linie hinter sich
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Höchst erfreut haben Investoren am Dienstag auf den Quartalsbericht von Ionos reagiert. Der Kurs der Tochter von United Internet stieg in der Spitze um 8,7 Prozent und ließ mit 30,50 Euro erstmals seit November 2025 die runde Marke von 30 Euro hinter sich. Erstmals seit Oktober 2025 liegt der Ionos-Kurs zudem wieder über der 200-Tage-Linie als charttechnischer Indikator für den längerfristigen Trend. United Internet gewannen derweil 3,3 Prozent.

    Analyst Andrew Ross von der Barclays Bank attestierte dem Internet- und Digitaldienstleister ein solides erstes Quartal. Die Nettozahl aktiver Nutzer habe sich das zweite Quartal in Folge verbessert, im Vergleich zum Schlussquartal 2025 um 80 Prozent. "Das dürfte in den kommenden Quartalen Umsatzwachstum bedeuten", so der Experte. Auch der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer habe zugelegt./bek/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie

    Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,21 % und einem Kurs von 27,02 auf Tradegate (12. Mai 2026, 11:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um +10,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 4,18 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der IONOS Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -6,42 %/+50,40 % bedeutet.




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