Ionos lassen 30 Euro und 200-Tage-Linie hinter sich

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie

Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,21 % und einem Kurs von 27,02 auf Tradegate (12. Mai 2026, 11:15 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um +10,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,87 %.

Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 4,18 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der IONOS Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -6,42 %/+50,40 % bedeutet.