🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    AKTIE IM FOKUS

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Pharma- und CropScience-Geschäfte treiben Erholung von Bayer an

    Für Sie zusammengefasst
    • Bayer-Aktie klettert nach starken Quartalszahlen
    • Glyphosat-Entscheidung am US Supreme Court als Trigger
    • 2026 entscheidend für Schuldenabbau und Pipeline
    AKTIE IM FOKUS - Pharma- und CropScience-Geschäfte treiben Erholung von Bayer an
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf steigende Marktschätzungen nach starken Quartalszahlen hat die Bayer-Aktie am Dienstag mit kräftigen Kursgewinnen an die Dax -Spitze getrieben. Am späteren Vormittag stieg sie um 6,3 Prozent auf 39,43 Euro und lieferte damit zugleich charttechnisch bessere Signale.

    Sowohl im Pharmageschäft als auch in der Agrarsparte CropScience verdiente Bayer im ersten Quartal deutlich mehr als Analysten erwartet hatten. Das "Ergebnis von CropScience war stark", schrieb etwa Peter Spengler von der DZ-Bank und verwies - wie auch Barclays-Analyst Charles Pitman-King - auf das gute Geschäft mit Soja und Maissaatgut sowie auch auf Kostensenkungen. Spengler sowie Analyst Richard Vosser von der US-Bank JPMorgan rechnen nun - nicht zuletzt auch wegen des nachlassenden Gegenwinds auf der Währungsseite - mit leicht steigenden Markterwartungen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.833,56€
    Basispreis
    17,58
    Ask
    × 13,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.134,41€
    Basispreis
    2,01
    Ask
    × 11,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der "nächste Trigger" für die Aktie wird laut dem DZ-Bank-Experten wohl die Entscheidung des US Supreme Court zu Glyphosat sein. So setzt Bayer auf eine Grundsatzentscheidung des obersten US-Gerichts, die vielen Glyphosat-Klagen die Grundlage entziehen könnte. Vor dem US Supreme Court fand Ende April eine Anhörung statt. Eine Entscheidung der Richter könnte es bis Ende Juni geben.

    Zudem hob er hervor, dass das Jahr 2026 für Konzernchef Bill Anderson ein entscheidendes sei, "da es seine erste Strategie-Runde abschließt". Ziele seien der Abbau der Verschuldung und des Glyphosat-Risikos sowie der Neuaufbau der Pharma-Pipeline. "Mit dem Vergleich zur Beilegung zukünftiger Klagen könnte zwar das Glyphosat-Risiko gesenkt werden, aber es erhöht kurzfristig die Verschuldung."

    So versucht Bayer aktuell neben den Bemühungen vor dem US Supreme Court, mit einem im Februar angekündigten, milliardenschweren Sammelvergleich das Thema Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten weitgehend vom Tisch zu bekommen. Die Kläger müssen bis Anfang Juni entscheiden.

    Was die Aktie betrifft, wartet der nächste Widerstand jetzt bei knapp unter 41 Euro in Form der 90-Tage-Durchschnittslinie, die ebenfalls ein mittelfristiger Trendindikator ist. Etwas darüber liegt dann das obere Ende der Konsolidierungsspanne der vergangenen Wochen, die von etwa 36 bis 42 Euro verläuft.

    Seit Beginn des laufenden Jahres liegt das seit der Monsanto-Übernahme 2018 und den damit verbundenen Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten schwer unter Druck geratene Papier zwar wieder 6,5 Prozent im Plus. Bis zum Jahreshoch Mitte Februar bei knapp unter 50 Euro ist es aber noch ein ganzes Stück hin.

    Die im November 2025 gestartete Kursrally war von starken Studiendaten zum Gerinnungshemmer Asundexian ausgelöst worden. Hinzu kamen Fortschritte im US-Rechtsstreit um den Unkrautvernichter Glyphosat sowie um die seit Jahrzehnten verbotene Umweltchemikalie PCB.

    Mitte Februar allerdings machte sich wieder Ernüchterung breit, denn ungeachtet des von Bayer angekündigten umfassenden Sammelvergleichs blieben zahlreiche Unsicherheiten bestehen; samt des noch ausstehenden Urteils des obersten US-Gerichts. Obendrein hatten die Anfang März vorgelegten Jahreszahlen und der Ausblick 2026 damals nicht begeistern können./ck/mis/jha/

    Bayer

    +5,45 %
    +6,42 %
    -6,93 %
    -19,78 %
    +52,06 %
    -31,75 %
    -31,57 %
    -62,36 %
    +173,79 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001
    Bayer direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,02 % und einem Kurs von 39,28 auf Tradegate (12. Mai 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +6,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 38,63 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +22,86 %/+33,09 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, wie Entscheidungen vor dem US Supreme Court und das Opt‑out‑Datum (04.06.) die Bayer‑Bewertung und den Kurs beeinflussen könnten; Teilnehmer sehen hohes Rechtsrisiko mit möglichem großen Kursverlust (einige würden 30% verkraften). Trotz positiver News zu Asundexian und der Perfuse‑Übernahme reagierte der Kurs schwach; Schwerpunkt auf Timing und Folgen für Fundamentaldaten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Pharma- und CropScience-Geschäfte treiben Erholung von Bayer an Die Aussicht auf steigende Marktschätzungen nach starken Quartalszahlen hat die Bayer-Aktie am Dienstag mit kräftigen Kursgewinnen an die Dax -Spitze getrieben. Am späteren Vormittag stieg sie um 6,3 Prozent auf 39,43 Euro und lieferte damit …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     