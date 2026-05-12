JPMORGAN stuft SALZGITTER AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach endgültigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 31,40 Euro auf "Underweight" belassen. Sie hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Dominic O'Kane am Dienstag. Aufgrund drohender Belastungen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt bleibt er für den europäischen Stahlsektor allerdings skeptisch./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:06 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:06 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,71 % und einem Kurs von 53,65EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 11:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Dominic O'Kane

Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 31,40

Kursziel alt: 31,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

