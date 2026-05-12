JPMORGAN stuft SALZGITTER AG auf 'Underweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach endgültigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 31,40 Euro auf "Underweight" belassen. Sie hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Dominic O'Kane am Dienstag. Aufgrund drohender Belastungen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt bleibt er für den europäischen Stahlsektor allerdings skeptisch./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,71 % und einem Kurs von 53,65EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 11:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 31,40
Kursziel alt: 31,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 31,40
Kursziel alt: 31,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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