JEFFERIES stuft Grand City Properties auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Grand City Properties nach Zahlen mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (FFO) der Immobiliengesellschaft werde weiterhin von den Finanzierungskosten belastet, schrieb Stephanie Dossmann am Dienstag. Das Mietwachstum entwickle sich allerdings robust und die Leerstände seien so niedrig wie noch nie. Positiv erwähnte sie, dass wieder eine Dividende gezahlt werde./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,61 % und einem Kurs von 9,34EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Grand City Properties

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 14

Kursziel alt: 14

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

