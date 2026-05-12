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    Deutschland

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    ZEW-Konjunkturerwartungen hellen sich unerwartet etwas auf

    Für Sie zusammengefasst
    • ZEW-Konjunkturerwartungen im Mai leicht besser
    • Barometer stieg im Mai um 7,0 Punkte auf minus 10,2
    • Bewertung der aktuellen Lage fiel auf minus 77,8 Punkte
    Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen hellen sich unerwartet etwas auf
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MANNHEIM (dpa-AFX) - Die ZEW-Konjunkturerwartungen haben sich im Mai unerwartet etwas aufgehellt. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 7,0 Punkte auf minus 10,2 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung am Dienstag in Mannheim mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang auf minus 19,5 Punkte erwartet.

    Die Auswirkungen des Iran-Kriegs hatten den Indikator im März und April noch stark belastet. Im Februar hatten die Konjunkturerwartungen noch bei 58,3 Punkten gelegen.

    "Die Expertinnen und Experten hoffen auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs", schreibt ZEW-Präsident Achim Wambach. "Die schwache Industrieproduktion, steigende Energiepreise und eine Inflationsrate oberhalb der 2-Prozent-Marke belasten die deutsche Wirtschaft jedoch weiterhin."

    Die schwache Bewertung der aktuellen Lage hat sich hingegen weiter verschlechtert. Der entsprechende Indikator fiel um 4,1 Punkte auf minus 77,8 Punkte. Ökonomen hatten mit einem Rückgang auf 78,0 Punkte gerechnet./jsl/men






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