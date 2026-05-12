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    Bioxyne sichert sich exklusiven deutschen Liefervertrag mit ADREX im Wert von 50 Mio. $

    Wichtige Highlights

     

    -          Bioxyne schließt einen zweijährigen Liefervertrag mit einem Wert von 50 Mio. $ mit dem deutschen Partnerunternehmen ADREXpharma GmbH für GMP-hergestellte Cannabisprodukte ab

    -          Die Vereinbarung beinhaltet eine Mindestabnahme im Wert von 25 Mio. $ innerhalb der ersten 12 Monate sowie eine automatische Verlängerung um weitere 12 Monate und sorgt damit kurzfristig für sichtbare Umsätze

    -          ADREXpharma erhält exklusive Rechte für die Marke Dr Watson in Deutschland, finanziell abgesichert durch die Mindestabnahmeverpflichtung von 25 Mio. $ in den ersten 12 Monaten

    -          Die Vereinbarung stärkt die Marktposition von Bioxyne in Deutschland, dem größten europäischen Markt für medizinisches Cannabis

     

    Bioxyne Limited (ASX: BXN) („Bioxyne“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Breathe Life Sciences („BLS“) einen zweijährigen Liefervertrag im Wert von 50 Mio. $ mit dem deutschen Pharmaunternehmen ADREXpharma GmbH („Adrex“) abgeschlossen hat. Gegenstand der Vereinbarung ist die Lieferung von GMP-hergestellten medizinischen Cannabisprodukten von BLS nach Deutschland.

     

    Der 24-monatige Vertrag beinhaltet eine Mindestabnahme von 25 Mio. $ innerhalb der ersten 12 Monate und verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate. Damit schafft die Vereinbarung kurzfristig sichtbare Umsatzerlöse sowie einen klar definierten Vertriebsweg nach Europa.

     

    Die Lieferung umfasst GMP-hergestellte Cannabisblüten aus Australien und weitere Produkte von BLS. Die Volumina werden durch den Weitervertrieb an ein Netzwerk etablierter Kunden in Deutschland unterstützt. Diese Vereinbarung stellt eine wesentliche Erweiterung der ursprünglichen Liefervereinbarung dar, die im Juni 2025 mit Adrex abgeschlossen wurde, und spiegelt die steigende Nachfrage nach GMP-zertifizierten Produkten von BLS in den europäischen Märkten wider.

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