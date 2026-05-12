BERNSTEIN RESEARCH stuft Vonovia auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vonovia auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Valerie Jacob analysierte am Montag die europäischen Bauindikatoren und Einkaufsmanagerindizes hinsichtlich ihrer Rückschlüsse für die europäische Bau-, Baustoff- und Immobilienbranche. Die Einkaufsmanagerindizes würden immer schwächer, während die Bauaktivität in Deutschland und Frankreich hoch bleibe. Bei Vonovia erwartet sie weiter starkes Wachstum in der Entwicklung von Neubau-Projekten./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:43 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 22,39EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 11:28 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 26,50 € , was eine Steigerung von +18,09% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer