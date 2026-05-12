BERNSTEIN RESEARCH stuft Argenx auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Argenx von 915 auf 877 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Justin Smith lobte den Antikörperspezialisten für einen reibungslosen, strategisch guten Führungswechsel. Er sieht nun bessere Chancen auf Wachstum bis 2030. Seine Kurszielsenkung resultiert aus der gesunkenen Bewertung der US-Branche./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 07:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 07:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 683EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 10:16 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Justin Smith
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 877
Kursziel alt: 915
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Justin Smith
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 877
Kursziel alt: 915
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