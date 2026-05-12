BERNSTEIN RESEARCH stuft Argenx auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Argenx von 915 auf 877 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Justin Smith lobte den Antikörperspezialisten für einen reibungslosen, strategisch guten Führungswechsel. Er sieht nun bessere Chancen auf Wachstum bis 2030. Seine Kurszielsenkung resultiert aus der gesunkenen Bewertung der US-Branche./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 07:02 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 683EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 10:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Justin Smith

Analysiertes Unternehmen: Argenx

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 877

Kursziel alt: 915

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 877,00 € , was eine Steigerung von +26,88% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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