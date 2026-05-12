BARCLAYS stuft VODAFONE auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 120 Pence auf "Overweight" belassen. Der Konzernausblick auf das Geschäftsjahr 2027 entspreche den Erwartungen, schrieb Maurice Patrick am Dienstag nach dem Bericht zum zweiten Geschäftshalbjahr 2026. Die Qualität sei allerdings schwächer./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:19 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,04 % und einem Kurs von 1,329EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 11:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Maurice Patrick

Analysiertes Unternehmen: VODAFONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1,2

Kursziel alt: 1,2

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1,20 £ , was eine Steigerung von +5,49% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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