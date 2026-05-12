BARCLAYS stuft VODAFONE auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 120 Pence auf "Overweight" belassen. Der Konzernausblick auf das Geschäftsjahr 2027 entspreche den Erwartungen, schrieb Maurice Patrick am Dienstag nach dem Bericht zum zweiten Geschäftshalbjahr 2026. Die Qualität sei allerdings schwächer./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,04 % und einem Kurs von 1,329EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 11:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Maurice Patrick
Analysiertes Unternehmen: VODAFONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1,2
Kursziel alt: 1,2
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Maurice Patrick
Analysiertes Unternehmen: VODAFONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1,2
Kursziel alt: 1,2
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