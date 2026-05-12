UBS stuft Dürr auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Dürr mit einem Kursziel von 22,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Anlagenbauer sei mau ins Jahr gestartet, schrieb Sven Weier am Dienstag nach dem Quartalsbericht. Es zeichne sich aber Besserung ab./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 22,10EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sven Weier

Analysiertes Unternehmen: Dürr

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 22,50

Kursziel alt: 22,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

