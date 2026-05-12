BARCLAYS stuft Gea Group auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Anlagenbauer habe ein ordentliches Umsatz- und Auftragswachstum im ersten Quartal verzeichnet, schrieb Timothy Lee am Montagabend. Der negative Free Cashflow sei nicht besorgniserregend./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 17:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 55,60EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 11:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Timothy Lee

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 67

Kursziel alt: 67

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 67,00 € , was eine Steigerung von +19,75% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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