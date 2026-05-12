JEFFERIES stuft SALZGITTER AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Hold" belassen. Cole Hathorn erinnerte am Dienstag in seiner Schnelleinschätzung an die bereits bekannten Eckdaten. Der Jahresauftakt sei trotz der herrschen Unsicherheit ermutigend gewesen. Der Stahlkonzern verspüre Rückenwind von den Schutzmaßnahmen der EU. Bis sich das deutsche Finanzpaket auf die Stahlnachfrage auswirkt, werde aber noch etwas Zeit vergehen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,52 % und einem Kurs von 53,55EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 11:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Cole Hathorn

Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 36

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

