🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJenoptik AktievorwärtsNachrichten zu Jenoptik

    Aktie setzt die Hausse fort

    909 Aufrufe 909 0 Kommentare 0 Kommentare

    Starker Jahresauftakt: Jenoptik räumt mit Sorgen um sein Halbleitergeschäft auf

    Jenoptik startet stark ins Jahr 2026: Der Auftragseingang übertrifft Analysten-Schätzungen um fast ein Drittel und legt damit den Grundstein für ein starkes zweites Halbjahr. Die Aktie setzt ihre Rallye fort.

    Für Sie zusammengefasst
    Aktie setzt die Hausse fort - Starker Jahresauftakt: Jenoptik räumt mit Sorgen um sein Halbleitergeschäft auf
    Foto: Martin Schutt - picture alliance

    Der ostdeutsche Tech-Konzern Jenoptik ist stark ins neue Geschäftsjahr 2026. Die Jenaer meldeten einen Auftragseingang von knapp 357 Millionen Euro, ein Zuwachs von 74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und rund 30 Prozent mehr als von Analysten erwartet. Treiber war vor allem ein Großauftrag im Segment Semiconductor & Advanced Manufacturing, ergänzt durch ein starkes Biophotonics-Geschäft in den Bereichen Medizin und Verteidigung.

    Die Aktie legte am Dienstag um knapp 10 Prozent zu. Seit Jahresanfang beläuft sich das Plus schon auf rund 90 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Jenoptik AG!
    Long
    33,02€
    Basispreis
    0,75
    Ask
    × 8,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    40,08€
    Basispreis
    0,43
    Ask
    × 8,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Jenoptik

    +8,38 %
    +23,49 %
    +38,36 %
    +52,70 %
    +123,03 %
    +44,48 %
    +81,13 %
    +208,51 %
    +97,67 %
    ISIN:DE000A2NB601WKN:A2NB60
    Jenoptik direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Auch beim Umsatz überraschte das Unternehmen positiv, wenngleich moderater: Mit gut 241 Millionen Euro lag der Erlös leicht unter dem Vorjahreswert, übertraf den Marktkonsens aber um etwa zwei Prozent. Segmente wie Semiconductor & Advanced Manufacturing sowie Smart Mobility wuchsen spürbar und glichen Rückgänge in Biophotonics und MPS weitgehend aus.

    Das EBITDA kletterte auf rund 44 Millionen Euro, elf Prozent über dem Konsens, die Marge stieg auf 18,4 Prozent nach 14,9 Prozent im Vorjahreszeitraum. Als Gründe nennt das Unternehmen einen günstigeren Produktmix, das Wegfallen von Sondereffekten aus dem Dresdner Standort sowie konsequente Kostendisziplin.

    Die DZ Bank, die Jenoptik mit "Kaufen" bewertet und einen Fairen Wert von 34 Euro ausweist, sieht im Q1-Ergebnis mehr als eine solide Momentaufnahme. Die EBITDA-Marge liege trotz noch nicht voll angelaufener Umsatzdynamik bereits nahe der unteren Grenze der eigenen Jahresprognose von 19 bis 21 Prozent – ein Zeichen, so die Analysten, für "operativen Hebel aus Mix, Kostenmaßnahmen und normalisierten Einmaleffekten."

    Der Auftragsbestand kletterte auf knapp 720 Millionen Euro, nach rund 591 Millionen Euro zum Jahresende 2025. Das Book-to-Bill-Verhältnis von 1,48 signalisiert, dass deutlich mehr Aufträge hereinkommen als abgearbeitet werden, was die Sichtbarkeit für das zweite Halbjahr 2026 erheblich verbessert.

    Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte Jenoptik: Umsatzwachstum im einstelligen Prozentbereich, EBITDA-Marge zwischen 19 und 21 Prozent, Investitionen leicht unter Vorjahresniveau. Die DZ Bank hält eine Anhebung der Prognosen im Jahresverlauf gleichwohl für möglich – der starke Jahresstart schaffe dafür den nötigen Spielraum.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,56 % und einem Kurs von 40,62EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie setzt die Hausse fort Starker Jahresauftakt: Jenoptik räumt mit Sorgen um sein Halbleitergeschäft auf Jenoptik startet stark ins Jahr 2026: Der Auftragseingang übertrifft Analysten-Schätzungen um fast ein Drittel und legt damit den Grundstein für ein starkes zweites Halbjahr. Die Aktie setzt ihre Rallye fort.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     