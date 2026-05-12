Starker Jahresauftakt: Jenoptik räumt mit Sorgen um sein Halbleitergeschäft auf

Die Aktie legte am Dienstag um knapp 10 Prozent zu. Seit Jahresanfang beläuft sich das Plus schon auf rund 90 Prozent.

Der ostdeutsche Tech-Konzern Jenoptik ist stark ins neue Geschäftsjahr 2026. Die Jenaer meldeten einen Auftragseingang von knapp 357 Millionen Euro, ein Zuwachs von 74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und rund 30 Prozent mehr als von Analysten erwartet. Treiber war vor allem ein Großauftrag im Segment Semiconductor & Advanced Manufacturing, ergänzt durch ein starkes Biophotonics-Geschäft in den Bereichen Medizin und Verteidigung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Auch beim Umsatz überraschte das Unternehmen positiv, wenngleich moderater: Mit gut 241 Millionen Euro lag der Erlös leicht unter dem Vorjahreswert, übertraf den Marktkonsens aber um etwa zwei Prozent. Segmente wie Semiconductor & Advanced Manufacturing sowie Smart Mobility wuchsen spürbar und glichen Rückgänge in Biophotonics und MPS weitgehend aus.

Das EBITDA kletterte auf rund 44 Millionen Euro, elf Prozent über dem Konsens, die Marge stieg auf 18,4 Prozent nach 14,9 Prozent im Vorjahreszeitraum. Als Gründe nennt das Unternehmen einen günstigeren Produktmix, das Wegfallen von Sondereffekten aus dem Dresdner Standort sowie konsequente Kostendisziplin.

Die DZ Bank, die Jenoptik mit "Kaufen" bewertet und einen Fairen Wert von 34 Euro ausweist, sieht im Q1-Ergebnis mehr als eine solide Momentaufnahme. Die EBITDA-Marge liege trotz noch nicht voll angelaufener Umsatzdynamik bereits nahe der unteren Grenze der eigenen Jahresprognose von 19 bis 21 Prozent – ein Zeichen, so die Analysten, für "operativen Hebel aus Mix, Kostenmaßnahmen und normalisierten Einmaleffekten."

Der Auftragsbestand kletterte auf knapp 720 Millionen Euro, nach rund 591 Millionen Euro zum Jahresende 2025. Das Book-to-Bill-Verhältnis von 1,48 signalisiert, dass deutlich mehr Aufträge hereinkommen als abgearbeitet werden, was die Sichtbarkeit für das zweite Halbjahr 2026 erheblich verbessert.

Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte Jenoptik: Umsatzwachstum im einstelligen Prozentbereich, EBITDA-Marge zwischen 19 und 21 Prozent, Investitionen leicht unter Vorjahresniveau. Die DZ Bank hält eine Anhebung der Prognosen im Jahresverlauf gleichwohl für möglich – der starke Jahresstart schaffe dafür den nötigen Spielraum.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,56 % und einem Kurs von 40,62EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.





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