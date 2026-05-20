Ihre wichtigsten Termine
Nvidia, Intuit, Target, Amazon, Citigroup und Blackrock mit frischen Updates!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
08:00 Uhr, Großbritannien: British Land Company, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Marks & Spencer, Jahreszahlen
10:00 Uhr, Deutschland: Bankhaus Metzler, Jahres-Pk, Frankfurt/M.
10:00 Uhr, Deutschland: ProSiebenSat.1, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: SFC Energy, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Bilfinger, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Uniper, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Brenntag, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Stihl, Bilanz-Pk, Waiblingen
10:00 Uhr, Deutschland: Commerzbank, Hauptversammlung
10:30 Uhr, Niederlande: Euronext, Hauptversammlung
11:00 Uhr, Deutschland: TAG Immobilien, Hauptversammlung
11:00 Uhr, Deutschland: 1&1, Hauptversammlung
12:30 Uhr, USA: Hasbro, Q1-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Analog Devices, Q2-Zahlen
14:00 Uhr, Frankreich: Capgemini, Hauptversammlung
14:00 Uhr, USA: Blackrock, Hauptversammlung
14:00 Uhr, USA: GE Vernova, Hauptversammlung
15:00 Uhr, USA: Travelers, Hauptversammlung
16:00 Uhr, USA: Halliburton, Hauptversammlung
16:00 Uhr, USA: Mondelez International, Hauptversammlung
17:00 Uhr, USA: McDonald's, Hauptversammlung
18:00 Uhr, USA: Amazon, Hauptversammlung
20:00 Uhr, USA: Citigroup Inc, Hauptversammlung
22:20 Uhr, USA: Nvidia, Q1-Zahlen
USA: Target, Q1-Zahlen
USA: Intuit, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Großbritannien: Verbraucherpreise 4/26
08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise 4/26
09:00 Uhr, Österreich: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
16:30 Uhr, USA: EIA-Ölbericht
20:00 Uhr, USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.4.26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 20.05.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:00 USA Rede von Fed-Mitglied Paulson 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat) 08:00 GBR Retail Price Index (MoM) 08:00 GBR Retail Price Index (YoY) 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Output n.s.a (Jahr) 08:00 GBR Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 DEU Producer Price Index (MoM) 08:00 DEU Erzeugerpreisindex (Jahr) 08:00 GBR PPI Core Output (YoY) n.s.a 08:00 GBR Consumer Price Index (MoM) 08:00 GBR Verbraucherpreisindex (Jahr) 09:00 EUR Nicht-geldpolitische Sitzung der EZB 09:15 USA Fed-Mitglied Barr spricht 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) 11:00 EUR Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat) 20:00 USA FOMC Protokoll 20:10 EUR Rede von Sleijpen der EZB
Webinare
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|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|08:45
|Webinar
|WH SelfInvest: Wie du DAX Gewinne in den ersten 30 Minuten des Handelstages erzielst
|15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|21.05. 07:45
|Webinar
|WH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
|21.05. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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