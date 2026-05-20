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    Ihre wichtigsten Termine

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    Nvidia, Intuit, Target, Amazon, Citigroup und Blackrock mit frischen Updates!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Nvidia, Intuit, Target, Amazon, Citigroup und Blackrock mit frischen Updates!
    Foto: Dall-E

    Unternehmenstermine

    08:00 Uhr, Großbritannien: British Land Company, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Marks & Spencer, Jahreszahlen
    10:00 Uhr, Deutschland: Bankhaus Metzler, Jahres-Pk, Frankfurt/M.
    10:00 Uhr, Deutschland: ProSiebenSat.1, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: SFC Energy, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Bilfinger, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Uniper, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Brenntag, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Stihl, Bilanz-Pk, Waiblingen
    10:00 Uhr, Deutschland: Commerzbank, Hauptversammlung
    10:30 Uhr, Niederlande: Euronext, Hauptversammlung
    11:00 Uhr, Deutschland: TAG Immobilien, Hauptversammlung
    11:00 Uhr, Deutschland: 1&1, Hauptversammlung
    12:30 Uhr, USA: Hasbro, Q1-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Analog Devices, Q2-Zahlen
    14:00 Uhr, Frankreich: Capgemini, Hauptversammlung
    14:00 Uhr, USA: Blackrock, Hauptversammlung
    14:00 Uhr, USA: GE Vernova, Hauptversammlung
    15:00 Uhr, USA: Travelers, Hauptversammlung
    16:00 Uhr, USA: Halliburton, Hauptversammlung
    16:00 Uhr, USA: Mondelez International, Hauptversammlung
    17:00 Uhr, USA: McDonald's, Hauptversammlung
    18:00 Uhr, USA: Amazon, Hauptversammlung
    20:00 Uhr, USA: Citigroup Inc, Hauptversammlung
    22:20 Uhr, USA: Nvidia, Q1-Zahlen
    USA: Target, Q1-Zahlen
    USA: Intuit, Q3-Zahlen

    Konjunkturdaten

    08:00 Uhr, Großbritannien: Verbraucherpreise 4/26
    08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise 4/26
    09:00 Uhr, Österreich: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
    11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
    16:30 Uhr, USA: EIA-Ölbericht
    20:00 Uhr, USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.4.26


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 20.05.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    01:00USAUSARede von Fed-Mitglied Paulson
    08:00GroßbritannienGBRErzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat)
    08:00GroßbritannienGBRRetail Price Index (MoM)
    08:00GroßbritannienGBRRetail Price Index (YoY)
    08:00GroßbritannienGBRErzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a
    08:00GroßbritannienGBRErzeugerpreisindex - Output n.s.a (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRKern-Verbraucherpreisindex (Jahr)
    08:00DeutschlandDEUProducer Price Index (MoM)
    08:00DeutschlandDEUErzeugerpreisindex (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRPPI Core Output (YoY) n.s.a
    08:00GroßbritannienGBRConsumer Price Index (MoM)
    08:00GroßbritannienGBRVerbraucherpreisindex (Jahr)
    09:00Euro ZoneEURNicht-geldpolitische Sitzung der EZB
    09:15USAUSAFed-Mitglied Barr spricht
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
    11:00Euro ZoneEURHarmonized Index of Consumer Prices (MoM)
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat)
    20:00USAUSAFOMC Protokoll
    20:10Euro ZoneEURRede von Sleijpen der EZB
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    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    08:45 WebinarWH SelfInvest: Wie du DAX Gewinne in den ersten 30 Minuten des Handelstages erzielst
    15:15 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    21.05. 07:45 WebinarWH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
    21.05. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    alle Webinare anzeigen »

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