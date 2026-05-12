Künstler fordern härtere Regeln gegen Ticket-Abzocke
- Gesetzliche Begrenzung von Aufschlägen auf Tickets
- Automatisierte Kaufsoftware für Tickets verbieten
- Veranstaltern Kontrolle über den Zweitmarkt ermöglichen
ESSEN (dpa-AFX) - In einem offenen Brief an die Bundesregierung fordern Musiker und Konzertveranstalter schärfere Regeln gegen Wucherpreise beim Wiederverkauf von Tickets. Dass Händler massenhaft Tickets kauften, um sie anschließend mit horrenden Preisaufschlägen wieder zu verkaufen, schade der Branche und den Fans gleichermaßen, heißt es in dem Brief mit dem Titel "Gegen Wucher und Betrug". Zu den Unterzeichnern zählen unter anderem Die Toten Hosen, Nina Chuba, Die Ärzte, AnnenMayKantereit und Johannes Oerding, aber auch Verbände, Veranstalter und Konzertagenturen.
"Musik verbindet Menschen. Konzerte sind Orte der Gemeinschaft. Wenn Fans wegen Preistreiberei und Ticketbetrug dem Konzertsaal fernbleiben müssen, verlieren wir alle: die Fans, die Künstler*innen, die gesamte Livebranche und die Gesellschaft", schreiben die Künstler.
Regeln gegen Abzocke
"Dass Einzelne sich auf Kosten der Fans bereichern, indem sie Tickets zu Wucherpreisen weiterverkaufen, wollen wir nicht mehr hinnehmen", erläuterte Christopher Annen, Vorsitzender des Verbands freier Musikschaffender Pro Musik, der den Brief angestoßen hat.
Das Geld, das Fans auf dem Zweitmarkt bezahlen müssten, um an Konzerttickets zu kommen, fließe nicht in die Produktion neuer Musik, in faire Löhne oder in die nächste Tour. "Es landet in den Taschen von Zwischenhändlern, die zur Kultur nichts beitragen als Abzocke", kritisieren die Musiker.
Mehrere hundert Euro für wertloses Papier
Genauso gravierend sei der Betrug mit gefälschten Tickets: "Fans zahlen teils mehrere hundert Euro und stehen am Einlass mit wertlosem Papier da." Mit diesen Problemen dürfe die Politik die Musiker und ihre Fans nicht alleinlassen. "Was die gesamte Branche braucht, ist ein gesetzlicher Rahmen."
In vielen anderen europäischen Ländern und in den USA gebe es Regelungen, um einem Betrug mit Konzerttickets wirksam zu begegnen. "Deutschland hingegen ist ein nahezu regulierungsfreier Raum für Ticketspekulanten. Das ist ein politisches Versäumnis, das die gesamte Livemusikbranche und ihre Fans jeden Tag spüren."
"Tickets sind keine Spekulationsobjekte"
Die Bundesregierung müsse jetzt zügig einen Gesetzentwurf vorlegen. "Kultur ist keine Ware und Tickets sind keine Spekulationsobjekte", betonen die Unterzeichner in ihrem Brief.
Vor allem müssten Veranstalter bestimmen können, auf welchen Plattformen ihre Tickets weiterverkauft werden dürften. Außerdem müsse es gewerblichen Weiterverkäufern verboten werden, mehr als 25 Prozent auf den Ticketpreis aufzuschlagen. Auch der Einsatz von automatisierter Software zum massenweisen Kauf von Tickets müsse verboten werden, so die Forderung./mhe/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 54,40 auf Tradegate (12. Mai 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um +0,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,20 %.
Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 5,23 Mrd..
CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von +33,94 %/+111,01 % bedeutet.
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Glaube nicht das die Kursbäume wieder schnell in den Himmel wachsen, rein Zahlentechnisch (EPS...2,89€) sind wir wieder auf dem Niveau von 2023 (2,86€) und immerhin noch rund 40% über dem Jahr 2022 (2,12€) angekommen. 2024 war das Rekordjahr (3,32€)
Quelle Kumpel Grok:
Die CTS Eventim-Aktie (EVD) ist am Freitag, den 27. März 2026, stark eingebrochen – zeitweise um mehr als 20–26 % und schloss mit einem Minus von rund 23 % bei etwa 49 Euro. Das war der tiefste Stand seit November 2022 bzw. Oktober 2023.
Hauptgrund: Enttäuschender Ausblick für 2026
Trotz starker Jahreszahlen für 2025 (erstmals über 3 Milliarden Euro Umsatz) hat der Markt vor allem auf die verhaltene Prognose für das laufende Jahr reagiert:
- Umsatz und bereinigtes EBITDA sollen 2026 nur leicht steigen oder „auf bzw. leicht über dem Vorjahresniveau“ liegen – nach Jahren mit deutlichen Zuwächsen.
- Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg und der neue Finanzchef kommunizierten vorsichtig (teilweise widersprüchlich zwischen Pressemitteilung und Geschäftsbericht), was zusätzliche Verunsicherung schürte.
- Analysten erwarten nun sinkende Konsensschätzungen für das operative Ergebnis.
Der Markt hatte nach dem starken Wachstum der letzten Jahre höhere Erwartungen. Die „konservative“ Guidance wurde als Warnsignal interpretiert – möglicherweise wegen geopolitischer Risiken, schwächelnder Konsumlaune oder auslaufender Verträge.
Weitere Belastungsfaktoren
- Nettogewinn-Rückgang um 13 % auf 277,3 Mio. Euro (trotz Umsatz +9,6 % auf 3,079 Mrd. Euro und EBITDA +7,7 %). Gründe: starker Euro (Währungseffekte), Bewertungseffekte (z. B. Put-Optionen) und Wegfall von Dividendenerträgen. Die operative Entwicklung blieb davon unberührt.
- Dividendenkürzung: Von zuvor höheren Beträgen auf 1,44 Euro je Aktie (minus 22 Cent). Das Unternehmen orientiert sich strikt an 50 % des Konzernergebnisses – das kam bei dividendenorientierten Investoren schlecht an.
- Hohe Investitionen (z. B. neue Arena in Mailand mit Kosten von ca. 400 Mio. Euro) und Fragen zur Nachhaltigkeit der Margen in einem unsicheren Umfeld spielten ebenfalls eine Rolle.
Operativ war 2025 eigentlich ein Rekordjahr
- Umsatz erstmals über 3 Mrd. Euro (+9,6 %).
- Starkes Schlussquartal mit hoher Nachfrage nach Events.
- Ticketing-Segment profitabel und international wachsend, Live-Entertainment mit Rekordumsatz über 2 Mrd. Euro.
Der Kurssturz wirkt auf den ersten Blick übertrieben („sell the news“ nach vorheriger Euphorie), ist aber typisch, wenn hohe Erwartungen nicht übertroffen werden. Einige Beobachter sprechen von schlechter Kommunikation des neuen Finanzchefs, sehen aber kein operatives Desaster.
Zusammengefasst: Der starke Rückgang ist primär auf die enttäuschende 2026-Prognose und die Dividendenkürzung zurückzuführen – nicht auf ein schwaches operatives Geschäft 2025. Ob sich die Aktie schnell erholt, hängt von weiteren Details (z. B. Capital Markets Day im September) und der allgemeinen Marktstimmung ab.
Schulenberg hat mal eben für 10 Mio. zu 54,37 gekauft...