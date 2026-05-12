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    AKTIE IM FOKUS

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    Aevex gefragt nach positiven Erstbewertungen durch Analysten

    Für Sie zusammengefasst
    • Aevex im Fokus nach positiven Analystenbewertungen
    • Starke Abhängigkeit vom Ukrainegeschäft als Risiko
    • Analysten sehen Kursziel 30 bis 38 Dollar mit Potenzial
    AKTIE IM FOKUS - Aevex gefragt nach positiven Erstbewertungen durch Analysten
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die seit April börsennotierten Aktien des US-Drohnenspezialisten Aevex lenken am Dienstag die Aufmerksamkeit von Anlegern auf sich. Positive Erstbewertungen einiger Analysten sorgen vorbörslich für einen Anstieg um 2,3 Prozent nach dem durchwachsenen Kursverlauf der vergangenen Wochen. Mitte April waren die Papiere zunächst noch stark gestartet, indem sie den Ausgabepreis von 20 US-Dollar zunächst verdoppelten. Danach hatten sie sich diesem aber wieder genähert. Am vergangenen Freitag wurde mit 22,27 Dollar der bisher niedrigste Börsenkurs gezahlt.

    Am Dienstag äußern sich mit JPMorgan, RBC, Goldman Sachs und Baird nun erste Analysehäuser positiv zu den Aktien. Sie verweisen alle darauf, dass Aevex im Krieg mit Russland ein wichtiger Lieferant der Ukraine für Einwegdrohnen sei. Ken Herbert von RBC hält das Unternehmen in einem schnell wachsenden Markt für hervorragend positioniert und sieht es als weiterhin dominierenden Akteur. Die Bewertung sei anspruchslos angesichts des Wachstums und des Gewinnpotenzials, hieß es vom Goldman-Fachmann Noah Poponak.

    Allerdings gibt es neben der Erwartung hoher Wachstumsraten auch kritische Untertöne. Da das Unternehmen derzeit vor allem mit der Ukraine Geschäfte mache, sei das Unternehmen stark abhängig davon, wie lange dieser Absatzkanal noch floriere, schrieb Seth Seifman von JPMorgan. Darüber und über mögliche andere Abnehmer dürfte wohl unter Anlegern debattiert werden, gab der Experte zu bedenken.

    Auch Herbert von RBC sieht die Perspektive über 2026 hinaus wegen der mangelhaften Diversifizierung im Mittelpunkt. Er befürchtet, dass der Umsatzstrom aus der Ukraine, der in diesem Jahr noch zwei Drittel ausmache, im kommenden Jahr gleich null wird. Positiv erwähnte er aber die Möglichkeit, dass das Unternehmen die Finanzmittel aus dem Börsengang in eine Übernahme stecken könnte.

    Alle vier Analysehäuser sehen mit Kurszielen im 30-Dollar-Bereich viel Luft nach oben für die Aktien. Besonders optimistisch sind die 38 Dollar, die der Experte Peter Arment von Baird ausgerufen hat. Auf dem zuletzt gezahlten Niveau von etwas über 24 Dollar verspricht dies mehr als die Hälfte an Kurspotenzial./tih/ag/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AEVEX Registered (A) Aktie

    Die AEVEX Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,63 % und einem Kurs von 24,41 auf NYSE (12. Mai 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AEVEX Registered (A) Aktie um -7,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von AEVEX Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,05 Mrd..






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