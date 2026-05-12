Vertrauen in Gesundheitssystem sinkt

BERLIN (dpa-AFX) - Die Zufriedenheit mit dem deutschen Gesundheitssystem bröckelt einer neuen Umfrage zufolge. Sehr gut oder gut finden die Gesundheitsversorgung 62 Prozent, wie die Allensbach-Umfrage im Auftrag der Krankenkasse DAK-Gesundheit ergab. Über rund zehn Jahre waren Zufriedenheitswerte über 80 Prozent gemessen worden, bevor die Kurve nach 2022 abfiel. Rund 35 Prozent finden die Gesundheitsversorgung nicht so gut oder gar nicht gut, wie die Kasse weiter mitteilte.

Rund 35 Prozent haben nach eigenen Angaben in den letzten zwei, drei Jahren eher schlechtere persönliche Erfahrungen mit der ärztlichen Versorgung gemacht, 5 Prozent eher bessere. Bei 54 Prozent hat sich demnach nicht viel geändert. Von den Krankenhäusern haben 33 Prozent alles in allem einen guten Eindruck, 11 Prozent haben keinen guten Eindruck. Rund die Hälfte teils, teils, wie die Umfrage weiter ergab.