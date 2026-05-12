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    AKTIE IM FOKUS

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    Elmos schwach - Nach Gewinnmitnahmen belastet Platzierung

    Für Sie zusammengefasst
    • Elmos Aktien verloren 6,3% auf 180,40 Euro
    • Großaktionäre verkauften 1,86 Mio Aktien zu 176
    • Streubesitz stieg auf etwa 56 Prozent und MDax
    AKTIE IM FOKUS - Elmos schwach - Nach Gewinnmitnahmen belastet Platzierung
    Foto: Elmos Semiconductor SE

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Elmos haben am Dienstag nach einer Platzierung 6,3 Prozent auf 180,40 Euro eingebüßt. Damit knüpften sie an die Gewinnmitnahmen vom Vortag an und zählten zu den schwächsten Werten im SDax - am Freitag hatten sie ihre Rekordjagd mit einer neuen Bestmarke von 206 Euro gekrönt. Seit Jahresbeginn steht derweil immer noch ein Plus von 86 Prozent sowie einer der vorderen Plätze im deutschen Nebenwerte-Index zu Buche.

    Bereits am Montag nach Börsenschluss hatte der Chipkonzern mitgeteilt, dass die Großaktionäre Weyer Beteiligungsgesellschaft mbH und ZOE-VVG GmbH planten, rund 1,77 Millionen bestehende Aktien zu veräußern, was einem Gesamtanteil von rund zehn Prozent des Grundkapitals entspreche. Der nach der Transaktion erhöhte Streubesitz werde die Liquidität sowie die Attraktivität der Aktien erhöhen und positioniere Elmos gut für eine mögliche Aufnahme in den MDax der mittelgroßen Unternehmen, sagte Elmos-Chef Arne Schneider.

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    Am Dienstagmorgen folgte die Information, dass sogar 1,86 Millionen Aktien zu einem Stückpreis von 176 Euro abgestoßen worden seien. Dadurch sei der Streubesitz auf etwa 56 Prozent gestiegen./gl/men

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    ISIN:DE0005677108WKN:567710
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie

    Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,69 % und einem Kurs von 180,4 auf Tradegate (12. Mai 2026, 11:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um -4,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 3,19 Mrd..

    Elmos Semiconductor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 194,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 135,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von -24,75 %/+19,84 % bedeutet.




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