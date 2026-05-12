Mäc Geiz stellt Insolvenzantrag
Für Sie zusammengefasst
- MäcGeiz beantragt Insolvenz in Eigenverwaltung
- Ankündigung auf Insolvenzbekanntmachungen.de amtlich
- Betrieb in gut 180 Filialen soll vorerst weiterlaufen
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LANDSBERG (dpa-AFX) - Die MäcGeiz Handelsgesellschaft mbH hat einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung beim Amtsgericht Halle (Saale) gestellt. Dies wurde auf der amtlichen Internetseite Insolvenzbekanntmachungen.de mitgeteilt. Der Geschäftsbetrieb in den gut 180 Filialen soll vorerst weiterlaufen./cr/DP/jha
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