Patrizia steigen - Warburg lobt Kostendisziplin

Der Kurs setzte sich zudem nach oben hin ab von der 21- und der 50-Tage-Durchschnittslinie, die als charttechnische Indikatoren für den kurz- und mittelfristigen Trend beachtet werden. Einen Widerstand bildet nun vor allem die langfristige 200-Tage-Linie, die etwas über 7,70 Euro verläuft.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Quartalsergebnisse haben der Aktie von Patrizia am Dienstag im schwächelnden Gesamtmarkt Gewinne beschert. Sie legte am späteren Vormittag um 3,6 Prozent auf 7,57 Euro zu und war damit zweitstärkster Wert im Kleinwerte-Index SDax .

Der Anbieter von Immobilien- und Infrastrukturinvestments habe einen starken Jahresauftakt gehabt und seine Schätzung für das operative Quartalsergebnis um elf Prozent übertroffen, lobte Warburg-Analyst Philipp Kaiser. Zudem habe sich der Nettogewinn im Jahresvergleich mehr als verdoppelt.

"Getragen wurde dieser starke Jahresstart erneut primär durch eine strikte Kostendisziplin und weniger durch eine Belebung der Kundenaktivität." Letztere sei angesichts der erhöhten geopolitischen und makroökonomischen Unsicherheiten indes weiterhin verhalten ausgefallen./ck/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PATRIZIA Aktie Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 18.325 auf Ariva Indikation (12. Mai 2026, 11:48 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PATRIZIA Aktie um +4,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,26 %. Die Marktkapitalisierung von PATRIZIA bezifferte sich zuletzt auf 709,26 Mio.. PATRIZIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8300 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +30,21 %/+17,19 % bedeutet.



