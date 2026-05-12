BERNSTEIN RESEARCH stuft Siemens Healthineers auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 52,15 auf 45,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal hätten die Markterwartungen verfehlt, schrieb Susannah Ludwig am Montagabend. Zudem habe sich der Ausblick des Medizintechnikkonzerns verdüstert. Der Experte reduzierte seine Ergebnisprognosen für 2026 und 2027./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 20:49 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 33,85EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 11:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Susannah Ludwig

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45,70

Kursziel alt: 52,15

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

