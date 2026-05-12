Deutsche Bank startet EssilorLuxottica mit 'Hold' - Ziel 183 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 164,5 auf Tradegate (12. Mai 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um -4,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,34 %.

Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 76,67 Mrd..

EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 271,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 183,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 335,00EUR was eine Bandbreite von +10,57 %/+102,42 % bedeutet.