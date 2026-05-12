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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank startet EssilorLuxottica mit 'Hold' - Ziel 183 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank nennt Kursziel 183 Euro und Hold
    • Erstes Quartal EssilorLuxottica schwächer als erwartet
    • Alphabet und Apple dringen in Markt smarter Brillen ein
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank startet EssilorLuxottica mit 'Hold' - Ziel 183 Euro
    Foto: EssilorLuxottica

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von EssilorLuxottica beim Kursziel von 183 Euro mit "Hold" aufgenommen. Die Ergebnisse des ersten Quartals seien schwächer gewesen als erwartet, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse. Trotz der jüngsten Kursdelle sieht er in der aktuellen Konsumstimmung weitere Risiken. Bedeutender für die Anlagestory des Optikkonzerns sei allerdings der Eintritt von Alphabet und Apple in den Markt smarter Brillen. Dies könnte die Führungsrolle der Franzosen ins Wanken bringen./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:08 / CET

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie

    Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 164,5 auf Tradegate (12. Mai 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um -4,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 76,67 Mrd..

    EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 271,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 183,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 335,00EUR was eine Bandbreite von +10,57 %/+102,42 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 183 Euro




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