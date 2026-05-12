Advanced Gold Exploration reicht 87 Proben aus dem Kartierungs- und Erkundungsprogramm 2026 auf dem Projekt Silver Belle in Nevada zur Analyse ein

VANCOUVER, B.C. – 12. Mai 2026 / IRW-Press / Advanced Gold Exploration Inc. (CSE: AUEX; FWB: ZF2; OTCQB: AUHIF) („Advanced Gold“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den erfolgreichen Abschluss seines Frühjahrsprogramms zur Kartierung und Probenahme im Rahmen von Erkundungsarbeiten auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Silver Belle in Nevada (das „Projekt Silver Belle“) bekannt zu geben.

Das Projekt Silver Belle erstreckt sich über circa 2.000 Acres und weist eine dokumentierte historische Produktion auf; unter anderem enthielt eine Lieferung an ein Hüttenwerk im Jahr 1937 rund 1.611 Gramm Silber pro Tonne (g/t, 47 Unzen pro Tonne (oz/t)), 37 % Blei, 10 % Zink, 1 % Kupfer und 0,3 % Antimon aus untertägigen Abbaustätten. Diese Gehalte beziehen sich auf an die Schmelze geliefertes Erz („Smelter-Run Ore“) und nicht auf ausgewählte Oberflächenproben und deuten auf eine hochgradige polymetallische Mineralisierung innerhalb des Systems hin.

Das Unternehmen hat 87 Gesteinssplitter- und Stichproben zur geochemischen Analyse an ein unabhängiges, akkreditiertes Labor überstellt.

Das Hauptziel des Programms besteht darin, die historische Mineralisierung, die in früheren Förderbereichen und in historischen Schürfgruben ermittelt wurde, einschließlich Silber, Antimon, Wolfram, Blei und Zink, erneut abzugrenzen und zu bestätigen. Diese Metallvergesellschaftung entspricht Karbonatverdrängungslagerstätten-(„CRD“)-Systemen mit vertikaler Zonenbildung und könnte auf die Nähe zu den Bereichen eines Mineralisierungsmilieus mit höheren Temperaturen hinweisen. Das gemeldete Vorkommen einer Wolframmineralisierung auf dem Konzessionsgebiet stützt zudem die Annahme, dass es sich hier um den Hochtemperaturbereich des Systems handelt, der häufig mit einer intrusionsbedingten Mineralisierung in CRD-Milieus in Zusammenhang steht.

Anhand der Zusammenführung der historischen Daten mit den modernen geochemischen Ergebnissen will das Unternehmen das Vorkommen eines CRD-Systems auf dem Konzessionsgebiet bestätigen und dessen Ausmaße besser definieren. Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden für die Ermittlung vorrangiger Phase-2-Bohrziele für anschließende Explorationsarbeiten von entscheidender Bedeutung sein.

Die Entnahme der Proben erfolgte in den historisch bedeutsamen Minen Phillipsburg und Silver Bell sowie mehr als 20 kleineren Minen und Mineralprospektionsgebieten, die auf dem gesamten Konzessionsgebiet erschlossen sind. Die Mine Phillipsburg umfasst die Abbaustätte mit der größten historischen Bedeutung auf dem Konzessionsgebiet, die mehrere hundert Meter an unterirdischer Erschließung aufweist. Ober- und unterhalb der Hauptzugangssohle entlang der schichtgebundenen CRD-Mineralisierung fanden in einem leicht einfallenden mineralisierten Horizont beträchtliche Förderarbeiten statt. Der mineralisierte Horizont ist nach wie vor im Einfallen und im Streichen offen und bietet daher ein unmittelbares Explorationsziel für künftige Bohrungen.