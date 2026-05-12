Prosus Registered (N) Aktie mit kräftigem Rücksetzer - -7,23 % aktuell - 12.05.2026

Mit einer Performance von -7,23 % musste die Prosus Registered (N) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Prosus Registered (N) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,50 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,23 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Prosus ist ein führendes globales Technologie-Investmentunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio in wachstumsstarken Sektoren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Prosus Registered (N) mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -13,41 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,46 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,31 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Prosus Registered (N) eine negative Entwicklung von -27,73 % erlebt.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,89 % geändert.

Prosus Registered (N) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,46 % 1 Monat -9,31 % 3 Monate -13,41 % 1 Jahr -13,24 %

Informationen zur Prosus Registered (N) Aktie

Stand: 12.05.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Prosus Registered (N) Aktien. Damit ist das Unternehmen 83,62 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

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Ob die Prosus Registered (N) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Prosus Registered (N) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.