BERNSTEIN RESEARCH stuft Daimler Truck auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Underperform" belassen. Die Aktie des Lkw-Herstellers berge auf dem aktuellen Niveau einige Risiken, schrieb Harry Martin am Montagabend. Er verwies unter anderem auf eine möglicherweise schwache Preisgestaltung bei den jüngsten Flottenbestellungen in den USA und Schwierigkeiten, die aus dem Nahost-Konflikt resultierenden Preissteigerungen an die Kunden weiterzugeben./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 18:08 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 40,12EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 11:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Harry Martin

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

