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    ROUNDUP

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    United Internet steigert Umsatz und Gewinn - Aktie steigt

    Für Sie zusammengefasst
    • United Internet Q1 Umsatz 1,6 Mrd 30,1 Mio Kunden
    • Operatives Ergebnis Ebitda bei knapp 332 Mio Euro
    • 1&1 Ausbau Mobilfunknetz auf rund 2000 Standorte
    ROUNDUP - United Internet steigert Umsatz und Gewinn - Aktie steigt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MONTABAUR (dpa-AFX) - United Internet hat im ersten Quartal dank einer weiter gestiegenen Kundenzahl mehr umgesetzt und verdient. Die Prognose für 2026 bestätigte das Management um Konzernchef und Großaktionär Ralph Dommermuth. An der Börse zeigt sich die Aktie von United Internet schwankungsanfällig.

    Die im Mittelwerteindex MDax gelistete Aktie von United Internet gab im frühen Handel zunächst nach, drehte dann aber ins Plus. Zuletzt legte das Papier um 0,5 Prozent auf 26,38 Euro zu. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund fünf Prozent an Wert verloren, mit Blick auf die vergangenen zwölf Monaten gewann sie aber fast ein Fünftel hinzu. Der Anteilsschein der Telekommunikations-Tochter 1&1 gab hingegen zuletzt 1,1 Prozent auf 22,25 Euro nach. Im bisherigen Jahresverlauf verlor die Aktie zehn Prozent an Wert, auf Zwölfmonatssicht hat sie sich aber fast 40 Prozent verteuert.

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    Jüngst wurden die Titel von United Internet und der Tochter 1&1 immer mal wieder von Übernahmespekulationen getrieben. Dem spanischen Telekom-Konzern Telefonica wurde ein Interesse an 1&1 nachgesagt, um seine Deutschlandtochter O2 zu stärken. Konzernchef Dommermuth erteilte den Verkaufsgerüchten im März jedoch eine klare Absage. "Ich habe nicht vor, das Unternehmen zu verkaufen", so der Manager. "Wir sind aus dem Schlimmsten draußen. Warum sollten wir jetzt das Unternehmen verkaufen, die Party hat ja noch gar nicht begonnen."

    Für Ganesha Nagesha von der britische Investmentbank Barclays hat der Umsatz von United Internet die Erwartungen übertroffen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe diese aber nicht erfüllt wegen verfehlter Erwartungen in den Bereichen Access und Business Application. Bei 1&1 habe der Umsatz über den Erwartungen gelegen. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei aber stabil geblieben und die operativen Trends hätten sich nicht groß verändert.

    Der Umsatz von United Internet legte zu Jahresbeginn um 2,5 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Dienstag in Montabaur mitteilte. Analysten hatten hier im Mittel etwas weniger erwartet. Die Zahl der Kundenverträge erhöhte sich um 380.000 auf 30,1 Millionen.

    Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich um 2,4 Prozent auf knapp 332 Millionen Euro. Hier hatten Branchenexperten mehr auf dem Zettel stehen. Unter dem Strich legte der auf die Aktionäre anfallende Gewinn auch dank geringerer Steueraufwendungen um fast 14 Prozent auf 60,9 Millionen Euro zu.

    Die im SDax gelistete Tochter 1&1 steigerte im ersten Quartal die Erlöse um 1,1 Prozent auf 1,15 Milliarden Euro. Dabei lag der werthaltige Service-Umsatz mit rund 900 Millionen Euro 1,2 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis (Ebitda) sank leicht um 0,1 Prozent auf 192,4 Millionen Euro. Der Konzerngewinn schrumpfte wegen höherer Kosten um 62 Prozent auf 17,8 Millionen Euro.

    United Internet hatte Ende 2025 sein Telekommunikationsgeschäft ganz in der Tochter 1&1 gebündelt. Dazu hat 1&1 in einem komplexen Deal die Glasfasersparte 1&1 Versatel von United Internet für etwa 1,3 Milliarden Euro übernommen.

    Das im Aufbau befindliche Mobilfunknetz von 1&1 wird indessen größer. So waren zum Jahreswechsel gut 2.000 Antennen-Standorte aktiv, teilte der Mobilfunkanbieter im März bei Vorlage der Zahlen für 2025 mit. Im vergangenen Jahr seien pro Quartal im Schnitt 300 neue Standorte hinzugekommen, dieses Ausbautempo soll auch dieses Jahr fortgesetzt werden.

    Im laufenden Jahr will United Internet den Umsatz weiter auf 6,25 Milliarden Euro steigern. Operativ (Ebitda) peilt der Konzern unverändert 1,45 Milliarden Euro an. 2025 wurden hier Erlöse von 6,10 Milliarden Euro verbucht und ein operativer Gewinn von rund 1,28 Milliarden./err/mne/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Internet Aktie

    Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,33 % und einem Kurs von 22,20 auf Tradegate (12. Mai 2026, 11:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um +2,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 5,11 Mrd..

    United Internet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -6,16 %/+31,38 % bedeutet.




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