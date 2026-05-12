BAADER BANK stuft CEWE auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Cewe nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz sei etwas niedriger als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Volker Bosse am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Er begrüßt die strategische Entscheidung des Fotodienstleisters, das Geschäftsfeld mit dem kommerziellen Online-Druck zu veräußern./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:41 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 97,20EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Volker Bosse

Analysiertes Unternehmen: CEWE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 126

Kursziel alt: 126

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

