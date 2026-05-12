ROUNDUP
Niedrigere Materialkosten helfen Friedrich Vorwerk - MBB profitiert
- Gewinnsprung durch gesunkene Materialkosten
- MBB profitierte als größter Aktionär von Vorwerk
- Kalter Februar bremste Projektarbeiten und Umsatz
TOSTEDT/BERLIN (dpa-AFX) - Gesunkene Materialkosten haben Friedrich Vorwerk bei schwacher Umsatzentwicklung zu einem Gewinnsprung verholfen. Von der positiven Ergebnisentwicklung profitierte auch die Beteiligungsgesellschaft MBB als größter Aktionär von Friedrich Vorwerk. Insbesondere der sehr kalte Februar bremste allerdings das Umsatzwachstum des Pipeline- und Anlagenbauers für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen. Analysten zufolge brachte das Wetter die Projektarbeiten im Januar und Februar zum Erliegen. An der Börse kamen die Neuigkeiten nicht gut an.
Für die Aktien von Friedrich Vorwerk ging es in einem schwachen Marktumfeld gut 3 Prozent abwärts. Der Abwärtstrend der vergangenen Tage setzte sich damit fort. MBB verloren am Dienstag sogar fast 7 Prozent, womit sich die Kursgewinne seit Ende April nahezu egalisierten.
Der Umsatz stieg im ersten Quartal verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 4,6 Prozent auf gut 139 Millionen Euro, teilte Friedrich Vorwerk am Dienstag in Tostedt mit. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich sogar um rund drei Viertel auf knapp 32 Millionen Euro. Diese deutliche Steigerung führte Friedrich Vorwerk neben den gesunkenen Materialkosten auf gestiegene Ergebnisanteile aus Arbeitsgemeinschaften zurück. Zudem wirkte sich der Verkauf eines Grundstücks mit 1,7 Millionen Euro positiv aus.
Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies hatte die Ergebniseffekte bereits erwartet und sieht das Unternehmen auf Kurs zu den Jahreszielen. Obwohl die operative Marge mit 22,8 Prozent deutlich unter dem Höchststand des vierten Quartals 2025 von 28,8 Prozent lag, erreichte sie dennoch den Mittelwert der Zielbandbreite, merkte er an.
Comtesse blickt aber weiterhin vorsichtig auf die im SDax notierte Aktie. Dies begründete er mit dem von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzesentwurf, welcher Freileitungen gegenüber der Verlegung von Kabeln unter der Erde bei neuen Hochspannungsübertragungsprojekten vorzieht. Das seiner Meinung nach "faktische Ende" von Erdverlegungen könnte zum Gegenwind für die Friedrich-Vorwerk-Aktie werden.
Nach Steuern und Minderheitsanteilen verdiente Friedrich Vorwerk mit 16,1 Millionen Euro rund 88 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Jahresziele bestätigte das Management, welche einen Umsatz von 730 bis 780 Millionen Euro und einen operativen Gewinn von 160 bis 180 Millionen Euro vorsehen.
Von der guten Geschäftsentwicklung bei Friedrich Vorwerk profitierte auch die Beteiligungsgesellschaft MBB, sie ist der größte Aktionär des Unternehmens. Deren bereinigter Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um über 40 Prozent auf rund 42 Millionen Euro, wie der ebenfalls im SDax gelistete Konzern mitteilte. Als wesentlicher Treiber nannte MBB neben Friedrich Vorwerk auch die Steigerung der operativen Marge des IT-Dienstleisters und Softwareherstellers DTS.
Derweil sank der Umsatz von MBB um knapp 9 Prozent auf 237,5 Millionen Euro. Unterm Strich verbesserte sich der Gewinn um 42 Prozent auf 7,7 Millionen Euro.
Die Jahresziele des mehrheitlich den Gründern Christof Nesemeier und Gert-Maria Freimuth gehörenden Unternehmens wurden bestätigt. Sie sehen den Umsatz zwischen 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro, wovon 15 bis 18 Prozent als operative Marge verbleiben sollen./lew/men/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie
Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 18.325 auf Ariva Indikation (12. Mai 2026, 12:12 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um -1,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Friedrich Vorwerk Group bezifferte sich zuletzt auf 1,59 Mrd..
Friedrich Vorwerk Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -15,97 %/+42,21 % bedeutet.
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Ich habe mal wieder meine Daten aktualisiert und komme mit den Werten aus dem GB 2025 (Anteilswerte, Anzahl Aktien, Liquidität Holding) und den aktuellen Börsenkursen auf folgendes Ergebnis:
Liquidität/Gold/Wertpapiere: 373,6 Mio / 70,28 Euro je Aktie
Vorwerk 44,26% Anteil: 619,6 Mio / 116,56 Euro je Aktie
Aumann 47,81% Anteil: 88,6 Mio / 16,68 Euro je Aktie
Delignit 56,11% Anteil: 13,8 Mio / 2,59 Euro je Aktie
Summe Cash + börsennotierte Firmen: 206,11 Euro je Aktie
Grobe Schätzung der restlichen Beteiligungen:
80% Anteil DTS mit Umsatz x 1: 92,6 Mio / 17,41 Euro je Aktie
93,01% Anteil Hanke mit Umsatz x 0,5: 32,7 Mio / 6,15 Euro je Aktie
100% CT Formpolster mit Umsatz x 0,5: 11,9 Mio / 2,23 Euro je Aktie
Bin ich bei 231,90 Euro je Aktie. Abzgl. 20% Holdingabschlag wäre mein fairer Wert bei ca. 186 Euro.
TDS 2025
New Record
- Nach fast vier Jahrzehnten bei DTS, geht Ulrich Möller offiziell in den Ruhestand (verbleibt im Aufsichtsrat der DTS IT AG), sein Nachfolger als CFO und Vorstand ist Torben Strauß
- Wir sind Top 10 Security-Hersteller in Deutschland, der EU-weit mit eigener Software & Managed Services aktiv ist
- Launch vom DTS Aviator als MSP-Innovation für gläserne Managed Security Services – einzigartig in Deutschland
- Umsatzrekord mit 140 Mio. €, 40 % Umsatzwachstum zu 2024 & 50 % des Gewinns durch Security Software „Made by DTS“
ARP wird wohl durchgezogen werden können bei den Kursen,