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    Siemens will Zuggeschäft durch Übernahme in Italien ausbauen

    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens prüft Übernahme von Mer Mec SpA zum Ausbau
    • Mer Mec liefert Zugsignal- und Kommunikationstechnik
    • Bewertung von Mer Mec könnte über einer Milliarde liegen
    Kreise - Siemens will Zuggeschäft durch Übernahme in Italien ausbauen
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    MÜNCHEN/MAILAND (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Siemens will offenbar sein Bahngeschäft durch einen Zukauf ausbauen. So prüft das Unternehmen eine mögliche Übernahme von Mer Mec SpA, einem italienischen Hersteller von Signal- und Kommunikationstechnik für Züge, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Situation vertrauten Personen berichtet. Im Rahmen einer Transaktion könnte Mer Mec mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet werden, hieß es weiter.

    Eine Übernahme von Mer Mec würde den Technologie- und Softwarebereich der Zugsparte von Siemens stärken und Aussagen von Siemens untermauern, wonach die Bahnsparte Mobility zum Kerngeschäft gehört. Die Beratungen dauerten an, und es besteht den informierten Personen zufolge keine Gewissheit, dass sie zu einem Abschluss führen werden. Ein Vertreter von Siemens lehnte eine Stellungnahme ab. Ein Sprecher von Mer Mec wollte sich zunächst nicht äußern./nas/mne/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 266,5 auf Tradegate (12. Mai 2026, 12:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +7,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 213,04 Mrd..

    Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 264,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -17,14 %/+12,99 % bedeutet.




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