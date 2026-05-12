Siemens will Zuggeschäft durch Übernahme in Italien ausbauen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 266,5 auf Tradegate (12. Mai 2026, 12:13 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +7,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,65 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 213,04 Mrd..

Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 264,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -17,14 %/+12,99 % bedeutet.