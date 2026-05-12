WARBURG RESEARCH stuft Patrizia auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Patrizia nach Zahlen mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Buy" belassen. Der Anbieter von Immobilien- und Infrastrukturinvestments habe einen starken Jahresauftakt gehabt und seine Schätzung für das operative Quartalsergebnis um 11 Prozent übertroffen, schrieb Philipp Kaiser am Dienstag. Zudem habe sich der Nettogewinn im Jahresvergleich mehr als verdoppelt. Getragen worden sei diese starke Geschäftsentwicklung erneut primär durch eine strikte Kostendisziplin und weniger durch eine Belebung der Kundenaktivität. Letztere sei angesichts der erhöhten geopolitischen und makroökonomischen Unsicherheiten weiterhin verhalten ausgefallen./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 7,60EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 11:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Philipp Kaiser

Analysiertes Unternehmen: Patrizia

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 11

Kursziel alt: 11

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

