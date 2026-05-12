WARBURG RESEARCH stuft CEWE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Cewe nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 149 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des Fotodienstleisters hätten vollständig seinen Erwartungen entsprochen, schrieb Philipp Kaiser am Dienstag. Mit der künftigen Fokussierung auf das margenstärkere Fotofinishing-Geschäft und die Stärkung der Bilanz mit erheblichen zusätzlichen finanziellen Mitteln für mögliche Zukäufe und höhere Aktionärsrenditen habe Cewe die Anlagestory deutlich geschärft./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 97,20EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.