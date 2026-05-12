DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Ottobock auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ottobock von 81 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet mit anziehender Dynamik beim Orthopädietechnik-Spezialisten, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zum trägen Jahresstart schrieb. Die Jahresziele seien spielend erreichbar./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:08 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 63,10EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.