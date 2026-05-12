UBS stuft Suss MicroTec auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Suss Microtec von 55 auf 105,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auftragsdynamik im ersten Quartal sei stark gewesen, schrieb Madeleine Jenkins am Montagnachmittag. Die Stärke als Zulieferer im Bereich HBM-Speicherchips (High Bandwidth Memory) komme immer stärker zum Tragen./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 13:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 88,25EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 12:12 Uhr) gehandelt.