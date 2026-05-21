Spannende Zahlen von: Zoom Video Communications, Walmart, Deere & Co und Easyjet

07:00 Uhr, Österreich: Strabag, Q1-Umsatz 07:10 Uhr, Deutschland: Südzucker, Jahreszahlen (detailliert) und Bilanz-Pk 08:00 Uhr, Großbritannien: BT Group, Jahreszahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: Tate & Lyle, Jahreszahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: Easyjet, Halbjahreszahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: Sage Group, Halbjahreszahlen 09:00 Uhr, Schweiz: Swiss Life, Q1-Umsatz 10:00 Uhr, Deutschland: Init, Hauptversammlung 10:00 Uhr, Deutschland: Lanxess, Hauptversammlung 10:00 Uhr, Deutschland: Hugo Boss, Hauptversammlung 10:00 Uhr, Deutschland: Nemetschek, Hauptversammlung 10:00 Uhr, Deutschland: Vonovia, Hauptversammlung 10:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Pfandbriefbank, Hauptversammlung 10:00 Uhr, Deutschland: Osram, Hauptversammlung 10:00 Uhr, Luxemburg: SAF Holland, Hauptversammlung 10:00 Uhr, Niederlande: Wolters Kluwer, Hauptversammlung 11:00 Uhr, Deutschland: United Internet, Hauptversammlung 12:00 Uhr, Irland: Bank of Ireland, Hauptversammlung 13:00 Uhr, USA: Walmart, Q1-Zahlen 14:00 Uhr, Deutschland: Homag, Hauptversammlung 14:00 Uhr, Deutschland: PWO, Hauptversammlung 15:00 Uhr, USA: Home Depot, Hauptversammlung 15:00 Uhr, USA: Cummins, Capital Markets Day 22:00 Uhr, USA: Zoom Video Communications, Q1-Zahlen USA: Deere & Co, Q2-Zahlen USA: Spotify, Investor Day

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Konjunkturdaten

01:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 4/26

01:50 Uhr, Japan: Kernrate Maschinenbau 3/26

02:40 Uhr, Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)

06:30 Uhr, Niederlande: Verbrauchervertrauen 5/26

08:30 Uhr, Schweiz: Industrieproduktion Q1/26

09:15 Uhr, Frankreich: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 Uhr, Polen: Industrieproduktion 4/26

09:30 Uhr, Polen: Erzeugerpreise 4/26

09:30 Uhr, Deutschland: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)

10:00 Uhr, EU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)

10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)

11:00 Uhr, EU: Bauproduktion 3/26

14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 Uhr, USA: Philadelphia Fed Business Outlook 5/26

14:30 Uhr, USA: Baubeginne- und genehmigungen 4/26

15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)

16:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 5/26 (vorläufig)



Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 21.05.2026 Zeit Land Relev. Termin 01:50 JPN Adjusted Merchandise Trade Balance 01:50 JPN Importe (Jahr) 01:50 JPN Gesamtwarenhandelsbilanz 01:50 JPN Exporte (Jahr) 09:15 FRA HCOB Services PMI 09:15 FRA HCOB Manufacturing PMI 09:15 FRA HCOB Composite PMI 09:30 DEU HCOB Services PMI 09:30 DEU HCOB Composite PMI 09:30 DEU HCOB Manufacturing PMI 10:00 EUR HCOB Composite PMI 10:00 EUR HCOB Manufacturing PMI 10:00 EUR HCOB Services PMI 10:30 GBR S&P Global Composite PMI 10:30 GBR S&P Global Manufacturing PMI 10:30 GBR S&P Global Services PMI 12:00 DEU German Buba Monthly Report 14:00 GBR BoE-Mitglied Taylor spricht 14:30 USA Initial Jobless Claims 14:30 USA Philadelphia Fed Manufacturing Survey 15:45 USA S&P Global Manufacturing PMI 15:45 USA S&P Global Composite PMI 15:45 USA S&P Global Services PMI 16:00 EUR Consumer Confidence 17:30 EUR ECB's Elderson speech 18:30 USA FOMC Mitglied Barkin spricht



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