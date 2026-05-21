🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZoom Video Communications Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Zoom Video Communications Registered (A)

    Ihre wichtigsten Termine

    317 Aufrufe 317 0 Kommentare 0 Kommentare

    Spannende Zahlen von: Zoom Video Communications, Walmart, Deere & Co und Easyjet

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Spannende Zahlen von: Zoom Video Communications, Walmart, Deere & Co und Easyjet
    Foto: Nam Y. Huh/AP/dpa

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Österreich: Strabag, Q1-Umsatz
    07:10 Uhr, Deutschland: Südzucker, Jahreszahlen (detailliert) und Bilanz-Pk
    08:00 Uhr, Großbritannien: BT Group, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Tate & Lyle, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Easyjet, Halbjahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Sage Group, Halbjahreszahlen
    09:00 Uhr, Schweiz: Swiss Life, Q1-Umsatz
    10:00 Uhr, Deutschland: Init, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Lanxess, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Hugo Boss, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Nemetschek, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Vonovia, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Pfandbriefbank, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Osram, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Luxemburg: SAF Holland, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Niederlande: Wolters Kluwer, Hauptversammlung
    11:00 Uhr, Deutschland: United Internet, Hauptversammlung
    12:00 Uhr, Irland: Bank of Ireland, Hauptversammlung
    13:00 Uhr, USA: Walmart, Q1-Zahlen
    14:00 Uhr, Deutschland: Homag, Hauptversammlung
    14:00 Uhr, Deutschland: PWO, Hauptversammlung
    15:00 Uhr, USA: Home Depot, Hauptversammlung
    15:00 Uhr, USA: Cummins, Capital Markets Day
    22:00 Uhr, USA: Zoom Video Communications, Q1-Zahlen
    USA: Deere & Co, Q2-Zahlen
    USA: Spotify, Investor Day

     

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Walmart Inc.!
    Long
    123,09€
    Basispreis
    0,79
    Ask
    × 14,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    139,65€
    Basispreis
    0,80
    Ask
    × 14,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Konjunkturdaten

    01:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 4/26
    01:50 Uhr, Japan: Kernrate Maschinenbau 3/26
    02:40 Uhr, Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)
    06:30 Uhr, Niederlande: Verbrauchervertrauen 5/26
    08:30 Uhr, Schweiz: Industrieproduktion Q1/26
    09:15 Uhr, Frankreich: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)
    09:30 Uhr, Polen: Industrieproduktion 4/26
    09:30 Uhr, Polen: Erzeugerpreise 4/26
    09:30 Uhr, Deutschland: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)
    10:00 Uhr, EU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)
    10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)
    11:00 Uhr, EU: Bauproduktion 3/26
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 Uhr, USA: Philadelphia Fed Business Outlook 5/26
    14:30 Uhr, USA: Baubeginne- und genehmigungen 4/26
    15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)
    16:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 5/26 (vorläufig)


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 21.05.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    01:50JapanJPNAdjusted Merchandise Trade Balance
    01:50JapanJPNImporte (Jahr)
    01:50JapanJPNGesamtwarenhandelsbilanz
    01:50JapanJPNExporte (Jahr)
    09:15FrankreichFRAHCOB Services PMI
    09:15FrankreichFRAHCOB Manufacturing PMI
    09:15FrankreichFRAHCOB Composite PMI
    09:30DeutschlandDEUHCOB Services PMI
    09:30DeutschlandDEUHCOB Composite PMI
    09:30DeutschlandDEUHCOB Manufacturing PMI
    10:00Euro ZoneEURHCOB Composite PMI
    10:00Euro ZoneEURHCOB Manufacturing PMI
    10:00Euro ZoneEURHCOB Services PMI
    10:30GroßbritannienGBRS&P Global Composite PMI
    10:30GroßbritannienGBRS&P Global Manufacturing PMI
    10:30GroßbritannienGBRS&P Global Services PMI
    12:00DeutschlandDEUGerman Buba Monthly Report
    14:00GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Taylor spricht
    14:30USAUSAInitial Jobless Claims
    14:30USAUSAPhiladelphia Fed Manufacturing Survey
    15:45USAUSAS&P Global Manufacturing PMI
    15:45USAUSAS&P Global Composite PMI
    15:45USAUSAS&P Global Services PMI
    16:00Euro ZoneEURConsumer Confidence
    17:30Euro ZoneEURECB's Elderson speech
    18:30USAUSAFOMC Mitglied Barkin spricht
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    07:45 WebinarWH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    10:00 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    11:00 WebinarWH SelfInvest: Ihr Depot: Global diversifiziert, immer vorbereitet
    alle Webinare anzeigen »

    Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!

    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    16 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ihre wichtigsten Termine Spannende Zahlen von: Zoom Video Communications, Walmart, Deere & Co und Easyjet Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     