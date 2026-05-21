Ihre wichtigsten Termine
Spannende Zahlen von: Zoom Video Communications, Walmart, Deere & Co und Easyjet
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Österreich: Strabag, Q1-Umsatz
07:10 Uhr, Deutschland: Südzucker, Jahreszahlen (detailliert) und Bilanz-Pk
08:00 Uhr, Großbritannien: BT Group, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Tate & Lyle, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Easyjet, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Sage Group, Halbjahreszahlen
09:00 Uhr, Schweiz: Swiss Life, Q1-Umsatz
10:00 Uhr, Deutschland: Init, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Lanxess, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Hugo Boss, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Nemetschek, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Vonovia, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Pfandbriefbank, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Osram, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Luxemburg: SAF Holland, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Niederlande: Wolters Kluwer, Hauptversammlung
11:00 Uhr, Deutschland: United Internet, Hauptversammlung
12:00 Uhr, Irland: Bank of Ireland, Hauptversammlung
13:00 Uhr, USA: Walmart, Q1-Zahlen
14:00 Uhr, Deutschland: Homag, Hauptversammlung
14:00 Uhr, Deutschland: PWO, Hauptversammlung
15:00 Uhr, USA: Home Depot, Hauptversammlung
15:00 Uhr, USA: Cummins, Capital Markets Day
22:00 Uhr, USA: Zoom Video Communications, Q1-Zahlen
USA: Deere & Co, Q2-Zahlen
USA: Spotify, Investor Day
Konjunkturdaten
01:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 4/26
01:50 Uhr, Japan: Kernrate Maschinenbau 3/26
02:40 Uhr, Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)
06:30 Uhr, Niederlande: Verbrauchervertrauen 5/26
08:30 Uhr, Schweiz: Industrieproduktion Q1/26
09:15 Uhr, Frankreich: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 Uhr, Polen: Industrieproduktion 4/26
09:30 Uhr, Polen: Erzeugerpreise 4/26
09:30 Uhr, Deutschland: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, EU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)
10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)
11:00 Uhr, EU: Bauproduktion 3/26
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 Uhr, USA: Philadelphia Fed Business Outlook 5/26
14:30 Uhr, USA: Baubeginne- und genehmigungen 4/26
15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)
16:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 5/26 (vorläufig)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 21.05.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:50 JPN Adjusted Merchandise Trade Balance 01:50 JPN Importe (Jahr) 01:50 JPN Gesamtwarenhandelsbilanz 01:50 JPN Exporte (Jahr) 09:15 FRA HCOB Services PMI 09:15 FRA HCOB Manufacturing PMI 09:15 FRA HCOB Composite PMI 09:30 DEU HCOB Services PMI 09:30 DEU HCOB Composite PMI 09:30 DEU HCOB Manufacturing PMI 10:00 EUR HCOB Composite PMI 10:00 EUR HCOB Manufacturing PMI 10:00 EUR HCOB Services PMI 10:30 GBR S&P Global Composite PMI 10:30 GBR S&P Global Manufacturing PMI 10:30 GBR S&P Global Services PMI 12:00 DEU German Buba Monthly Report 14:00 GBR BoE-Mitglied Taylor spricht 14:30 USA Initial Jobless Claims 14:30 USA Philadelphia Fed Manufacturing Survey 15:45 USA S&P Global Manufacturing PMI 15:45 USA S&P Global Composite PMI 15:45 USA S&P Global Services PMI 16:00 EUR Consumer Confidence 17:30 EUR ECB's Elderson speech 18:30 USA FOMC Mitglied Barkin spricht
Webinare
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|07:45
|Webinar
|WH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:00
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|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|15:20
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|11:00
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