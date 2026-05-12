🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    WHO

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Reha-Geräte für Gaza stecken an Grenze fest

    Für Sie zusammengefasst
    • 43.000 Menschen erlitten lebensverändernde Verletzungen
    • Reha-Material wartete teils über ein Jahr beim Zoll
    • Mehr als 5.000 Amputationen und viele Rückenmarkschäden
    WHO - Reha-Geräte für Gaza stecken an Grenze fest
    Foto: Siarhei - 356130783

    GENF (dpa-AFX) - Im Gazastreifen haben nach neuen Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 43.000 Menschen durch die Angriffe Israels seit Oktober 2023 lebensverändernde schwere Verletzungen erlitten. Material, um ihnen zu helfen, stecke aber teils mehr als ein Jahr beim Zoll fest, kritisiert die WHO-Vertreterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, Reinhilde van de Weerdt.

    Rund ein Viertel dieser Verletzten seien Minderjährige. Rund die Hälfte der 43.000 Menschen haben schwere Verletzungen an den Gliedmaßen, mehr als 5.000 Amputationen, gut 2.000 Verletzungen des Rückenmarks, mehr als 3.400 Verbrennungen und gut 1,300 schwere traumatische Hirnverletzungen, wie die WHO berichtet. Zusammen mit weniger komplizierten Fällen liege die Gesamtzahl der Verletzten bei rund 172.000.

    "Unvorstellbares Leid"

    Es gebe viel zu wenig Rehabilitationsplätze, sagte van de Weerdt. Gleichzeitig warteten Stand Mitte April 18 Lieferungen mit Rehabilitationsmaterial auf die israelische Zollabfertigung. Manchmal betrage die Wartezeit mehr als ein Jahr. Unter anderem steckten dort Rollstühle für Erwachsene und Kinder fest, ebenso Prothesen sowie Rehabilitationsgeräte wie stationäre Fahrräder. Die WHO fordert die Einfuhr ohne weitere Verzögerungen und Zurückweisungen.

    "Die Menschen in Gaza haben unvorstellbares Leid ertragen", sagte van de Weerdt. "Sie verdienen nicht nur Soforthilfe, sondern auch die nachhaltige Unterstützung, die sie benötigen, um sich zu erholen und ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen."

    Mit den Angriffen reagierte Israel auf die verheerenden Terrorüberfälle aus dem Gazastreifen, bei denen am 7. Oktober 2023 in Israel rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden. Der Kampf gilt nach israelischen Angaben der Terrororganisation Hamas. Insgesamt sind nach Angaben der Gesundheitsbehörde im Gazastreifen bei israelischen Angriffen mehr als 72.700 Menschen ums Leben gekommen./oe/DP/men






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    WHO Reha-Geräte für Gaza stecken an Grenze fest Im Gazastreifen haben nach neuen Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 43.000 Menschen durch die Angriffe Israels seit Oktober 2023 lebensverändernde schwere Verletzungen erlitten. Material, um ihnen zu helfen, stecke aber teils mehr als …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     