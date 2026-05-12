56-Milliarden-Offerte geplatzt! eBay demütigt GameStop

Damit eskaliert der spektakuläre Vorstoß von GameStop-Chef Ryan Cohen. Er hatte den eBay-Aktionären 125 US-Dollar je Aktie geboten, zur Hälfte in bar und zur Hälfte in GameStop-Aktien. Das entsprach einem Aufschlag von rund 20 Prozent auf den vorherigen Schlusskurs.

Was für ein Paukenschlag: eBay hat das 56 Milliarden US-Dollar schwere Übernahmeangebot von GameStop zurückgewiesen und dabei ungewöhnlich klare Worte gewählt. Die Offerte sei "weder glaubwürdig noch attraktiv", so eBay. Zuerst hatte darüber Bloomberg berichtet.

Doch genau hier beginnt das Problem: GameStop ist an der Börse nur etwa 10 Milliarden US-Dollar wert, eBay dagegen ein Vielfaches davon. Um den Mega-Deal zu stemmen, will GameStop zusätzlich 20 Milliarden US-Dollar Schulden aufnehmen. Viele Investoren zweifeln deshalb daran, ob Cohen die Finanzierung tatsächlich glaubhaft darstellen kann.

Der GameStop-Chef verspricht enorme Synergien. So sollen innerhalb von 12 Monaten nach einem Abschluss 2 Milliarden US-Dollar Kosten eingespart werden. Zudem könnten die 1.600 US-Filialen von GameStop künftig als Prüfstellen für Sammlerstücke und als Versandzentren für eBay dienen.

Doch eBay sieht offenbar keinen überzeugenden Plan. Der Konzern betreibt einen Marktplatz mit 136 Millionen Nutzern, auf dem jährlich Waren im Wert von rund 80 Milliarden US-Dollar gehandelt werden. Im Jahr 2025 erzielte eBay einen Umsatz von 11,6 Milliarden US-Dollar.

Nun könnte aus dem Übernahmeversuch ein offener Machtkampf werden. Im Raum steht eine mögliche Proxy-Schlacht um den eBay-Verwaltungsrat. Die entscheidende Frage lautet: Gibt Ryan Cohen klein bei – oder zündet er die nächste Eskalationsstufe?

Im vorbörslichen Handel an der Nasdaq steht die GameStop-Aktie derzeit mehr als vier Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet derzeit 22,15 US-Dollar. Die Ebay-Aktie steht rund ein Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 107,17 US-Dollar.



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



