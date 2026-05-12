🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Mega-Deal vor dem Aus

    741 Aufrufe 741 0 Kommentare 0 Kommentare

    56-Milliarden-Offerte geplatzt! eBay demütigt GameStop

    GameStop-Chef Ryan Cohen greift nach eBay, doch der Online-Riese weist das 56 Milliarden US-Dollar schwere Angebot als unglaubwürdig zurück.

    Mega-Deal vor dem Aus - 56-Milliarden-Offerte geplatzt! eBay demütigt GameStop
    Foto: Harun Ozalp - Anadolu

    Was für ein Paukenschlag: eBay hat das 56 Milliarden US-Dollar schwere Übernahmeangebot von GameStop zurückgewiesen und dabei ungewöhnlich klare Worte gewählt. Die Offerte sei "weder glaubwürdig noch attraktiv", so eBay. Zuerst hatte darüber Bloomberg berichtet. 

    Damit eskaliert der spektakuläre Vorstoß von GameStop-Chef Ryan Cohen. Er hatte den eBay-Aktionären 125 US-Dollar je Aktie geboten, zur Hälfte in bar und zur Hälfte in GameStop-Aktien. Das entsprach einem Aufschlag von rund 20 Prozent auf den vorherigen Schlusskurs.

    Doch genau hier beginnt das Problem: GameStop ist an der Börse nur etwa 10 Milliarden US-Dollar wert, eBay dagegen ein Vielfaches davon. Um den Mega-Deal zu stemmen, will GameStop zusätzlich 20 Milliarden US-Dollar Schulden aufnehmen. Viele Investoren zweifeln deshalb daran, ob Cohen die Finanzierung tatsächlich glaubhaft darstellen kann.

    Der GameStop-Chef verspricht enorme Synergien. So sollen innerhalb von 12 Monaten nach einem Abschluss 2 Milliarden US-Dollar Kosten eingespart werden. Zudem könnten die 1.600 US-Filialen von GameStop künftig als Prüfstellen für Sammlerstücke und als Versandzentren für eBay dienen.

    Doch eBay sieht offenbar keinen überzeugenden Plan. Der Konzern betreibt einen Marktplatz mit 136 Millionen Nutzern, auf dem jährlich Waren im Wert von rund 80 Milliarden US-Dollar gehandelt werden. Im Jahr 2025 erzielte eBay einen Umsatz von 11,6 Milliarden US-Dollar.

    Nun könnte aus dem Übernahmeversuch ein offener Machtkampf werden. Im Raum steht eine mögliche Proxy-Schlacht um den eBay-Verwaltungsrat. Die entscheidende Frage lautet: Gibt Ryan Cohen klein bei – oder zündet er die nächste Eskalationsstufe?

    Im vorbörslichen Handel an der Nasdaq steht die GameStop-Aktie derzeit mehr als vier Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet derzeit 22,15 US-Dollar. Die Ebay-Aktie steht rund ein Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 107,17 US-Dollar.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    Mega-Deal vor dem Aus 56-Milliarden-Offerte geplatzt! eBay demütigt GameStop GameStop-Chef Ryan Cohen greift nach eBay, doch der Online-Riese weist das 56 Milliarden US-Dollar schwere Angebot als unglaubwürdig zurück.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     