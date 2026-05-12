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    Dubai Health und AGFA HealthCare feiern 20 Jahre Zusammenarbeit bei der Unterstützung des Gesundheitswesens in Dubai

    Dubai Health und AGFA HealthCare feiern 20 Jahre Zusammenarbeit bei der Unterstützung des Gesundheitswesens von Dubai, was ihr gemeinsames Engagement für die Förderung der Integration und der patientenorientierten Versorgung widerspiegelt.

     

    DUBAI, VAE / ACCESS Newswire / 12. Mai 2026 / In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat AGFA HealthCare das Gesundheitswesen von Dubai unterstützt – zuletzt durch einen Beitrag zum integrierten akademischen System des Gesundheitswesens von Dubai Health, das Pflege, Lehre und Forschung auf einer gemeinsamen digitalen Grundlage vereint. Es ermöglicht Klinikern den Zugriff auf wichtige Informationen unter Wahrung der Datensicherheit, der Betriebskontinuität und der Vertraulichkeit der Patientendaten und unterstützt groß angelegte Screening-Dienste in Einrichtungen mit hohem Patientenaufkommen. Die Partnerschaft hat sich von der Digitalisierung der diagnostischen Bildgebung zu einem umfassenden Ökosystem für Enterprise Imaging, Analytik und KI entwickelt, das zahlreiche klinische Fachbereiche, die Entscheidungsfindung der Führungskräfte und bevölkerungsweite Dienste im gesamten expandierenden Netzwerk von Dubai Health unterstützt.

     

    Atif Al Braiki, Chief Digital and AI Officer bei Dubai Health, sagte: „Unsere langjährige Zusammenarbeit mit AGFA HealthCare bietet eine zukunftsfähige Grundlage für KI- und bevölkerungsweite Initiativen. Gemeinsam mit AGFA HealthCare bewerten wir zudem unseren Reifegrad anhand des HIMSS-DIAM-Rahmenwerks, um sicherzustellen, dass sich unsere Bildgebungs- und Digitalstrategie weiterhin im Einklang mit internationalen Best Practices entwickelt.“ Er fügte hinzu: „Die Partnerschaft hat dazu beigetragen, eine starke digitale Grundlage zu schaffen, die Innovationen heute unterstützt und uns auf zukünftige Anforderungen vorbereitet. Da sich das Gesundheitswesen ständig weiterentwickelt, ermöglicht uns diese Grundlage, fortschrittliche digitale und KI-gestützte Funktionen in großem Maßstab verantwortungsbewusst zu erproben.“

     

    Nathalie McCaughley, President von AGFA HealthCare, sagte: „Diese 20-jährige Partnerschaft mit dem Gesundheitswesen Dubais zeigt, was möglich ist, wenn technologische Innovation von Vertrauen, einer gemeinsamen Vision und einem unermüdlichen Fokus auf klinische und operative Exzellenz geleitet wird. Gemeinsam mit Dubai Health haben wir uns kontinuierlich von der Digitalisierung hin zur Enterprise Intelligence weiterentwickelt, wobei wir Ärzte, Patienten und langfristige Nachhaltigkeit stets im Mittelpunkt gehalten haben.“

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    IRW Press
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    Dubai Health und AGFA HealthCare feiern 20 Jahre Zusammenarbeit bei der Unterstützung des Gesundheitswesens in Dubai Dubai Health und AGFA HealthCare feiern 20 Jahre Zusammenarbeit bei der Unterstützung des Gesundheitswesens von Dubai, was ihr gemeinsames Engagement für die Förderung der Integration und der patientenorientierten Versorgung widerspiegelt. DUBAI, …
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