UBS stuft AURUBIS AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aurubis mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Neutral" belassen. Das zweite Geschäftsquartal sei solide verlaufen, schrieb Daniel Major am Montag nach dem Bericht des Kupferkonzerns und den abermals erhöhten Jahreszielen. Gründe dafür seien steigende Preise für Schwefelsäure und Metalle sowie verbesserte Margen im Recyclng-Geschäft. Die Markterwartungen bewegten sich allerdings bereits in der oberen Hälfte der von Aurubis nun angepeilten Spannen beim operativen Ergebnis./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,63 % und einem Kurs von 198,9EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 12:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Daniel Major

Analysiertes Unternehmen: AURUBIS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 160

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 160,00 € , was einem Rückgang von -19,60% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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