UBS stuft AURUBIS AG auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aurubis mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Neutral" belassen. Das zweite Geschäftsquartal sei solide verlaufen, schrieb Daniel Major am Montag nach dem Bericht des Kupferkonzerns und den abermals erhöhten Jahreszielen. Gründe dafür seien steigende Preise für Schwefelsäure und Metalle sowie verbesserte Margen im Recyclng-Geschäft. Die Markterwartungen bewegten sich allerdings bereits in der oberen Hälfte der von Aurubis nun angepeilten Spannen beim operativen Ergebnis./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,63 % und einem Kurs von 198,9EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 12:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Daniel Major
Analysiertes Unternehmen: AURUBIS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 160
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Daniel Major
Analysiertes Unternehmen: AURUBIS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 160
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