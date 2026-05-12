WARBURG RESEARCH stuft Renk auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Renk nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Rüstungsunternehmens seien wie von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Christian Cohrs am Dienstag. Damit sei das obere Ende der bestätigten Jahreszielspannen für Umsatz und Ergebnis erreichbar./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,32 % und einem Kurs von 44,73EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 12:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Christian Cohrs
Analysiertes Unternehmen: Renk
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 63
Kursziel alt: 63
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Christian Cohrs
Analysiertes Unternehmen: Renk
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 63
Kursziel alt: 63
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