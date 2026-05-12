BAADER BANK stuft KWS Saat auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für KWS Saat nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Add" belassen. Der Saatguthersteller habe ein solides Quartal hinter sich, wobei das operative Ergebnis (Ebitda) etwas besser als erwartet ausgefallen sei, schrieb Volker Bosse am Dienstag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:48 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,59 % und einem Kurs von 75,10EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 12:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Volker Bosse

Analysiertes Unternehmen: KWS Saat

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 78

Kursziel alt: 78

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

