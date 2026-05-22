Ihre wichtigsten Termine
Allstate, Hensoldt, Atos, Richemont, Fresenius und Dürr stehen heute im Fokus!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Schweiz: Julius Bär, Q1-Umsatz
07:30 Uhr, Schweiz: Richemont, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Schweiz: Transocean, Hauptversammlung
09:00 Uhr, Frankreich: Michelin, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Cherry SE, außerordentliche Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Fresenius, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Hensoldt AG, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Grammer, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Frankreich: Atos, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Frankreich: Carrefour, Hauptversammlung
11:00 Uhr, Deutschland: BarmeniaGothaer AG, Bilanz-Pk (online), Wuppertal
11:00 Uhr, Deutschland: Jost Werke, Hauptversammlung
11:00 Uhr, Deutschland: Dürr AG, Hauptversammlung
18:00 Uhr, USA: Allstate, Hauptversammlung
Konjunkturdaten
01:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 4/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelsumsatz 4/26
08:00 Uhr, Deutschland: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 Uhr, Deutschland: Staatsausgaben Q1/26
08:00 Uhr, Deutschland: Privatkonsum Q1/26
08:45 Uhr, Frankreich: Geschäftsklima 5/26
08:45 Uhr, Frankreich: Produzentenvertrauen 5/26
10:00 Uhr, Deutschland: ifo-Geschäftsklima 5/26
15:00 Uhr, Belgien: Geschäftsklima 5/26
16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 5/26 (endgültig)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 22.05.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:01 GBR GfK Consumer Confidence 01:30 JPN Nationaler VPI ohne Frischwaren (Jahr) 01:30 JPN Nationaler Verbraucherpreisindex (Jahr) 01:30 JPN National CPI ex Food, Energy (YoY) 03:15 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 08:00 EUR EcoFin-Treffen 08:00 EUR Treffen der Eurogruppe 08:00 DEU Bruttoinlandsprodukt n.s.a (Jahr) 08:00 DEU GfK Consumer Confidence Survey 08:00 DEU Bruttoinlandsprodukt s.a (Quartal) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze (Jahr) 08:00 EUR ECB's Elderson speech 08:00 GBR Retail Sales (MoM) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Jahr) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Monat) 08:00 DEU Gross Domestic Product w.d.a (YoY) 10:00 DEU ifo - Geschäftsaussichten 10:00 USA Fed-Mitglied Waller spricht 10:00 DEU ifo - aktuelle Beurteilung 10:00 DEU IFO – Business Climate 14:30 CAN Retail Sales (MoM) 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat) 16:00 USA UoM 1-year Consumer Inflation Expectations 16:00 USA Michigan Consumer Expectations Index 16:00 USA UoM 5-year Consumer Inflation Expectation 16:00 USA Michigan Consumer Sentiment Index 19:00 USA Feierliche Vereidigung von Fed-Chef Warsh
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|16:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Abgesicherte Einkommens-Strategien mit Optionen inkl. LIVE-Handel
|24.05. 18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)
|26.05. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|26.05. 15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: Live-Daytrading-Sitzung mit Wim Lievens
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