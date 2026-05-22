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    Ihre wichtigsten Termine

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    Allstate, Hensoldt, Atos, Richemont, Fresenius und Dürr stehen heute im Fokus!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Allstate, Hensoldt, Atos, Richemont, Fresenius und Dürr stehen heute im Fokus!
    Foto: Britta Pedersen/zb/dpa

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Schweiz: Julius Bär, Q1-Umsatz
    07:30 Uhr, Schweiz: Richemont, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Schweiz: Transocean, Hauptversammlung
    09:00 Uhr, Frankreich: Michelin, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Cherry SE, außerordentliche Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Fresenius, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Hensoldt AG, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Grammer, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Frankreich: Atos, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Frankreich: Carrefour, Hauptversammlung
    11:00 Uhr, Deutschland: BarmeniaGothaer AG, Bilanz-Pk (online), Wuppertal
    11:00 Uhr, Deutschland: Jost Werke, Hauptversammlung
    11:00 Uhr, Deutschland: Dürr AG, Hauptversammlung
    18:00 Uhr, USA: Allstate, Hauptversammlung

    Konjunkturdaten

    01:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 4/26
    08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelsumsatz 4/26
    08:00 Uhr, Deutschland: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
    08:00 Uhr, Deutschland: Staatsausgaben Q1/26
    08:00 Uhr, Deutschland: Privatkonsum Q1/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Geschäftsklima 5/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Produzentenvertrauen 5/26
    10:00 Uhr, Deutschland: ifo-Geschäftsklima 5/26
    15:00 Uhr, Belgien: Geschäftsklima 5/26
    16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 5/26 (endgültig)


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 22.05.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    01:01GroßbritannienGBRGfK Consumer Confidence
    01:30JapanJPNNationaler VPI ohne Frischwaren (Jahr)
    01:30JapanJPNNationaler Verbraucherpreisindex (Jahr)
    01:30JapanJPNNational CPI ex Food, Energy (YoY)
    03:15Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    08:00Euro ZoneEUREcoFin-Treffen
    08:00Euro ZoneEURTreffen der Eurogruppe
    08:00DeutschlandDEUBruttoinlandsprodukt n.s.a (Jahr)
    08:00DeutschlandDEUGfK Consumer Confidence Survey
    08:00DeutschlandDEUBruttoinlandsprodukt s.a (Quartal)
    08:00GroßbritannienGBREinzelhandelsumsätze (Jahr)
    08:00Euro ZoneEURECB's Elderson speech
    08:00GroßbritannienGBRRetail Sales (MoM)
    08:00GroßbritannienGBREinzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBREinzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Monat)
    08:00DeutschlandDEUGross Domestic Product w.d.a (YoY)
    10:00DeutschlandDEUifo - Geschäftsaussichten
    10:00USAUSAFed-Mitglied Waller spricht
    10:00DeutschlandDEUifo - aktuelle Beurteilung
    10:00DeutschlandDEUIFO – Business Climate
    14:30KanadaCANRetail Sales (MoM)
    14:30KanadaCANEinzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat)
    16:00USAUSAUoM 1-year Consumer Inflation Expectations
    16:00USAUSAMichigan Consumer Expectations Index
    16:00USAUSAUoM 5-year Consumer Inflation Expectation
    16:00USAUSAMichigan Consumer Sentiment Index
    19:00USAUSAFeierliche Vereidigung von Fed-Chef Warsh
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    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    16:00 WebinarWH SelfInvest: Abgesicherte Einkommens-Strategien mit Optionen inkl. LIVE-Handel
    24.05. 18:00 WebinarWH SelfInvest: Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)
    26.05. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    26.05. 15:15 WebinarWH SelfInvest: Live-Daytrading-Sitzung mit Wim Lievens
    alle Webinare anzeigen »

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