WDH/Cewe geht mit Umsatzplus ins neue Jahr - Operativer Gewinn sinkt
- Q1 Umsatz Fotobücher +1,4% auf 175,8 Mio Euro
- Ebit sank um rund 8% auf 5,6 Mio Euro wegen Mehrkosten
- Verkauf Online-Drucks Ausblick 780-810 Mio Umsatz
(Jahresziele im 2. Absatz präzisiert, da es wegen des Spartenverkaufs auch Pro-Forma-Zahlen gibt.)
OLDENBURG (dpa-AFX) - Cewe ist mit einem Verkaufsplus seiner Fotobücher ins Jahr gestartet. Der Fotodienstleister steigerte den Umsatz in den drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um 1,4 Prozent auf 175,8 Millionen Euro. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei um gut 8 Prozent auf 5,6 Millionen Euro gefallen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag mit. Auf den Gewinn habe nach einer Tarifeinigung eine Personalkostensteigerung von über 2 Millionen Euro gedrückt. Die Prognosen für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen.
Bereits am Vortag hatte Cewe den Verkauf seinen Geschäftsbereich mit dem kommerziellen Online-Druck angekündigt. Der Fokus liegt damit fortan auf dem Kerngeschäft mit dem Fotofinishing. Aus dem fortzuführenden Geschäft will Cewe dieses Jahr nun einen Umsatz von 780 bis 810 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis (Ebit) von 85 bis 91 Millionen Euro erzielen. Inklusive des kommerziellen Online-Drucks lagen die Ziele bei 870 bis 900 Millionen Euro Erlös und 87 bis 93 Millionen Euro operativem Ergebnis./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEWE Stiftung Aktie
Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 96,70 auf Tradegate (12. Mai 2026, 12:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEWE Stiftung Aktie um +5,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,92 %.
Die Marktkapitalisierung von CEWE Stiftung bezifferte sich zuletzt auf 720,39 Mio..
CEWE Stiftung zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 135,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 149,00EUR was eine Bandbreite von +30,17 %/+53,93 % bedeutet.
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Interessant, Ihr zwei!
Habe mal im Bekanntenkreis herumgefragt. Die meisten haben in derVergangenheit CEWE zur Erstellung von Fotobüchern genutzt, finden die App aber mittlerweile veraltet und umständlich. Die meisten steigen auf Apps von Wettbewerbern um. Die bieten nicht nur günstigere an, sondern vor allem leichter oder einfacher zu handhaben.