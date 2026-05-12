DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft TKMS auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TKMS mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse der Marinewerft für das erste Halbjahr seien ermutigend ausgefallen, schrieb Sriram Krishnan in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:08 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,60 % und einem Kurs von 72,30EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.