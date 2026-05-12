DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft COMMERZBANK AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Commerzbank von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach soliden Quartalszahlen und ambitionierten Plänen hob Benjamin Goy seine ohnehin überdurchschnittlichen Schätzungen noch etwas weiter an, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar schrieb./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:08 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 35,55EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Benjamin Goy

Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

