BARCLAYS stuft Prosus auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Prosus mit einem Kursziel von 71,50 Euro auf "Overweight" belassen. Andrew Ross nahm am Dienstag Stellung zu einem Management-Brief an die Aktionäre. Im Mittelpunkt stehe dabei eine Warnung, was das operative Ergebnis (Ebitda) der Essensliefertochter iFood im Jahr 2027 betrifft. Unter Anlegern sei darüber zwar schon debattiert worden, doch das Ausmaß der Kürzung sei nun beachtlich./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,61 % und einem Kurs von 37,98EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Prosus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 71,50
Kursziel alt: 71,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Prosus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 71,50
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