BARCLAYS stuft Prosus auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Prosus mit einem Kursziel von 71,50 Euro auf "Overweight" belassen. Andrew Ross nahm am Dienstag Stellung zu einem Management-Brief an die Aktionäre. Im Mittelpunkt stehe dabei eine Warnung, was das operative Ergebnis (Ebitda) der Essensliefertochter iFood im Jahr 2027 betrifft. Unter Anlegern sei darüber zwar schon debattiert worden, doch das Ausmaß der Kürzung sei nun beachtlich./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:49 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,61 % und einem Kurs von 37,98EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Prosus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 71,50

Kursziel alt: 71,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 71,50 € , was eine Steigerung von +74,11% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer