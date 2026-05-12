DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASOS auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Asos von 375 auf 400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Verkauf des Logistikzentrums in Lichfield reduziere die Schuldenlast des Onlinehändlers weiter, schrieb Adam Cochrane in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:08 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,68 % und einem Kurs von 2,685EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.