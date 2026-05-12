BARCLAYS stuft TAG IMMOBILIEN AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Zahlen mit einem Kursziel von 17,30 Euro auf "Overweight" belassen. Celine Soo-Huynh sah am Dienstag eine kleine Überraschung in der bestätigten Zielsetzung für das operative Ergebnis (FFO 1). Sie verwies auf Verzögerungen beim Erwerb von Mietwohnungen in Polen. TAG rechne zwar mit einem Abschluss noch im zweiten Quartal, dies aber wohl eher später im Juni. Unter diesen Umständen drohe die Kennziffer FFO eher zum unteren Ende der Zielspanne zu tendieren. Das Management habe aber wohl konservativ geplant./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:52 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 14,73EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 12:36 Uhr) gehandelt.