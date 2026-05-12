BARCLAYS stuft TAG IMMOBILIEN AG auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Zahlen mit einem Kursziel von 17,30 Euro auf "Overweight" belassen. Celine Soo-Huynh sah am Dienstag eine kleine Überraschung in der bestätigten Zielsetzung für das operative Ergebnis (FFO 1). Sie verwies auf Verzögerungen beim Erwerb von Mietwohnungen in Polen. TAG rechne zwar mit einem Abschluss noch im zweiten Quartal, dies aber wohl eher später im Juni. Unter diesen Umständen drohe die Kennziffer FFO eher zum unteren Ende der Zielspanne zu tendieren. Das Management habe aber wohl konservativ geplant./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 14,73EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 12:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Celine Soo-Huynh
Analysiertes Unternehmen: TAG IMMOBILIEN AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 17,30
Kursziel alt: 17,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Celine Soo-Huynh
Analysiertes Unternehmen: TAG IMMOBILIEN AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 17,30
Kursziel alt: 17,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte